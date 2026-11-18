Con el calor ya instalado en gran parte del país, noviembre es el mes en que muchos renuevan el placard y se suman a nuevas tendencias. Durante la temporada primavera-verano 2026/2027 estarán a la moda las opciones cómodas, los géneros livianos y una paleta que combina tonos de la tierra con colores intensos.

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Las prendas que marcan la temporada primavera-verano

Durante esta temporada, la sastrería sigue vigente, pero en versión relajada. La idea es lograr siluetas fluidas que se adapten tanto a un look urbano como a uno más formal. Entre las prendas que vuelven a ganar espacio se destacan:

Bermudas y pantalones capri , pensados para looks informales y de calor.

, pensados para looks informales y de calor. Vestidos de lino , frescos y de caída suelta.

, frescos y de caída suelta. Faldas cruzadas de corte irregular.

de corte irregular. Remeras tejidas combinadas con shorts livianos.

combinadas con shorts livianos. Jeans lavados y en tonos claros, que se mantienen como un clásico del verano.

(Foto: Pinterest)

Transparencias, encajes y superposiciones

Otra tendencia que atraviesa todas las propuestas es la de las transparencias. Se trabajan en organza, gasa, tul y encaje, y se usan sobre tops deportivos, remeras básicas o pantalones de sastrería. El contraste entre lo romántico y lo urbano es una de las claves de la temporada, y el juego de capas permite adaptarlas a la oficina, al día a día o a una salida nocturna. También aparecen piezas inspiradas en la lencería, como corsés, bodysuits y camisas con cuello mao que recogen guiños de la moda asiática.

Los colores claves de la primavera

La paleta se divide en ciertas claves:

Los tonos neutros y terrosos: marrón, beige, arcilla y blanco, con el total white como fórmula para quienes buscan un estilo minimalista.

marrón, beige, arcilla y blanco, con el total white como fórmula para quienes buscan un estilo minimalista. Los colores vibrantes : opciones como el azul en todas sus versiones, del cobalto al celeste pastel, el rojo intenso, el naranja, el turquesa, el verde lima, el amarillo manteca, el lavanda y el rosa.

: opciones como el azul en todas sus versiones, del cobalto al celeste pastel, el rojo intenso, el naranja, el turquesa, el verde lima, el amarillo manteca, el lavanda y el rosa. Color block: se impone la tendencia que combina tonos contrastantes en una misma prenda o conjunto. Las propuestas más elegidas son naranja con azul y verde con rosa.

se impone la tendencia que combina tonos contrastantes en una misma prenda o conjunto. Las propuestas más elegidas son naranja con azul y verde con rosa. Estampados: también ganan terreno las rayas marineras, los lunares, las texturas y las flores campestres en vestidos, camisas, conjuntos y trajes de baño. Además de los diseños gráficos y artísticos, ideales para prendas que se convierten en el centro del outfit.

(Foto: Pinterest)

Calzado y accesorios: los toques finales

En los pies, la comodidad es la regla. Las sandalias planas y las ojotas se incorporan incluso a looks más producidos, mientras que las zapatillas de estilo retro siguen firmes y los mocasines de gamuza se perfilan como la opción para los días de entretiempo.

Los accesorios aportan el carácter final: