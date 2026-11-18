Animal print, texturas y muchos colores: los looks de las Governors Awards 2026 que adelantan las tendencias para este 2027. Foto: Vogue.

La temporada de premios ya empieza a marcar hacia dónde irá la moda en 2027 y los Governors Awards 2026 dejaron algunas pistas sobre las tendencias que podrían dominar el próximo año. De todos los vestidos de la noche, se destacaron aquellos que combinaron estampados llamativos, transparencias y bordados artesanales, con mucha textura, color y animal print.

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Después de años en los que reinó el minimalismo, todo apunta a que se viene una época maximalista en la moda. Tres actrices demostraron que el próximo año habrá lugar para looks más atrevidos y con mucha personalidad: Julianne Moore, Tessa Thompson y Sandra Hüller, quienes llevaron diseños de Bottega Veneta, Schiaparelli y Chanel respectivamente.

Desde animal print en tonos claros hasta las texturas tridimensionales y las flores multicolores, sus elecciones anticipan una temporada en la que los detalles y la experimentación van a tener un rol protagonista.

Las 3 tendencias en moda para este 2027, según los Governors Awards 2026

1. Animal print en tonos claros y una silueta asimétrica

Julianne Moore apostó por una versión sofisticada del animal print con un vestido a medida de Bottega Veneta, diseñado por Louise Trotter. La pieza presentaba un estampado de manchas sobre un fondo amarillo pálido, con frunces en uno de los hombros y una capa asimétrica que aportaba movimiento al conjunto.

Foto: Vogue.

La actriz, embajadora de la firma desde 2024, completó el estilismo con joyas de Messika, entre ellas unos pendientes colgantes. Llevó el pelo de color castaño rojizo lacio, detrás de las orejas, y sumó un labial rojo de matices rosados. Su elección demuestra que el animal print se puede reinventar a través de colores suaves y diseños menos convencionales, una opción más elegante para quienes buscan incorporar estampados protagonistas sin recurrir a las versiones tradicionales.

2. Transparencias, encaje y detalles tridimensionales

Tessa Thompson eligió una propuesta de alta costura de Schiaparelli, perteneciente a la colección otoño-invierno 2026. El vestido combinaba encaje y tul con un escote profundo en V, lunares de silicona blanca aplicados a mano y pétalos de crepelina que aportaban volumen y textura.

Foto: Vogue.

Uno de los detalles más llamativos fue el broche dorado escultórico que sostenía el escote. La actriz, vestida por la estilista Karla Welch, respetó gran parte de la propuesta original de pasarela. Su look dividió opiniones: mientras algunos especialistas en moda destacaron su originalidad y su apuesta por la alta costura experimental, otros cuestionaron la silueta y el efecto visual de la parte superior. Más allá de las críticas, anticipa el protagonismo de las transparencias, los relieves y las texturas combinadas.

3. Flores, plumas y explosión de colores

Sandra Hüller llevó el color a otro nivel con un diseño de alta costura de Chanel, correspondiente a la colección otoño-invierno 2026 de Matthieu Blazy. Se trató de un bustier bordado con flores confeccionadas a partir de más de 14.000 pétalos y plumas de diferentes tonalidades.

Foto: Vogue.

La actriz completó el conjunto con zapatos de PVC marrón y piezas de alta joyería de la maison: pendientes Soleil y un anillo Grasse Jasmine. El estilismo estuvo a cargo de Jordan Johnson. Aunque la propuesta recibió algunas críticas por la silueta y la abundancia de detalles, el diseño dejó en evidencia una de las apuestas que podrían ganar terreno en 2027, las aplicaciones florales, los bordados elaborados y las combinaciones de colores intensos.