Yanina Latorre le puso los puntos al aire a Ángel de Brito: "No se hace"

Yanina Latorre cruzó a Ángel de Brito en vivo y disparó con todo contra una excompañera de LAM.

Yanina Latorre sorprendió a Ángel de Brito durante la emisión de LAM al ponerle los puntos cuando se habló un tema que no le gustó nada. "No se hace", disparó la angelita, visiblemente molesta por el rumbo que tomó la charla que estaban teniendo en el programa de América TV.

Yanina Latorre se destaca en LAM por su estilo frontal y verborrágico, así como también por los enfrentamientos que tuvo y mantiene con distintas personalidades de la farándula. Pero en la emisión del miércoles, la panelista no dudó en cruzar a Ángel de Brito cuando el conductor reveló sus intenciones de invitar a una enemiga de Yanina.

"El día que Yanina no esté, voy", contó De Brito que le dijo Evelyn Von Brocke cuando la invitó al ciclo. Claro que Latorre no demoró ni un segundo en reaccionar, algo que evidentemente buscaba De Brito. Lejos de tomárselo a broma, Yanina replicó muy seriamente: "Igual, si viene tampoco vendría... ese día me quedo en casa".

Ángel de Brito la apuró, remarcándole que nunca le había hecho eso y que debía cumplir con su trabajo, pero la panelista no quiso saber nada. "Nunca te lo hice, pero yo no comparto un ambiente con ese ser humano desgraciado ni loca", disparó filosa la angelita contra su excompañera. Para cerrar el tema, Yanina Latorre agregó lapidaria: "Lo que me hizo al aire, no se hace".

Estefi Berardi quiso saber cómo había comenzado la enemistad de Yanina con Von Brocke, pero sus compañeras la mandaron a guglear el escándalo que se desató en febrero del 2019. Lo que pasó aquella vez fue que la exangelita sugirió que el tuit de Yanina Latorre de "Buen día rufianes" tenía que ver con la lamentable muerte de Natacha Jaitt de la noche anterior, con quien Yanina estaba muy enfrentada.

Yanina arrugó con El Polaco y Silvina Luna

Después de que El Polaco le brindara una nota a LAM, Yanina Latorre opinó que era "divino", lo que provocó que Ángel de Brito le dijera: "Vos tendrías que subirte a la camioneta con él". Latorre redobló la apuesta y dejó en claro que tiene intenciones íntimas para con el músico: "Si me subo a una camioneta con el Polaco terminamos en un hotel".

Acto seguido, la madre de Lola Latorre soltó una insólita anécdota que vivió con "El Polaco" y Silvina Luna y enunció: "Me encanta, una vez me ofreció hacer un trío y le dije que no. Estaba con Jey Mammón, nos fuimos bailando para atrás y, cuando llegamos a la puerta, rajamos corriendo".