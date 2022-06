Yanina Latorre explotó contra Karina Mazzocco: "Una maleducada"

Yanina Latorre apuntó contra Karina Mazzocco por su actitud con un compañero del canal.

Yanina Latorre disparó muy enojada contra Karina Mazzocco, al ver cómo la conductora de A la tarde reaccionó con el cronista de LAM. "Es una maleducada", explotó la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito contra su compañera de canal, a quien ya se enfrentó en más de una ocasión.

Si bien la relación entre Carmen Barbieri y Karina Mazzocco viene rota desde hace meses por las graves denuncias que hicieron algunos de los Cebollitas sobre el maltrato que recibían durante las grabaciones, algo que Barbieri desestimó en parte. Pero en las últimas horas, la situación entre las conductoras escaló con el enojo de Barbieri. Es que sintió que su padre había quedado indirectamente involucrado con el homicidio de la madre de la mujer que afirma ser hija de Alfredo Barbieri cuando en A la tarde contaron sobre la historia de su supuesta hermana.

Entonces, el cronista de LAM se acercó a Mazzocco para saber qué opinaba de esta situación, pero la conductora no le respondió de la mejor manera y Yanina Latorre explotó contra su compañera de canal. Los ademanes y actitudes que se veía que Mazzocco había tomado para con el periodista, queriendo cerrarle la puerta del canal en la cara, provocaron las duras declaraciones de la panelista de LAM: "No está bueno que le cierre la puerta así a Ale tampoco, es una maleducada".

"Es nuestro canal y mirá cómo manotea al notero. La verdad es que es horrible lo que hace", agregó Yanina Latorre, visiblemente molesta con el accionar de su compañera de señal. Cabe recordar que la panelista y Mazzocco tienen una relación muy tirante también, con varios enfrentamientos mediáticos muy ásperos con acusaciones cruzadas.

Qué dijo Karina Mazzocco sobre Carmen Barbieri

Cuando en A la tarde contaron la fuerte historia del asesinato de la madre de Alicia, la supuesta hermana de Carmen, la imagen de Alfredo Barbieri estaba en primer plano. La conductora de Mañanísima sintió que de esta forma involucraban a su padre en la tragedia y no le gustó nada. Cuando el cronista de LAM quiso saber qué opinaba al respecto Mazzocco, la presentadora de A la tarde lo cortó en seco: "No, listo. Yo de Carmen Barbieri no hablo más. Le mando un beso enorme. No tengo nada que decir de Carmen, todo lo que uno dice a ella le cae mal. No tengo nada contra ella, no sé qué le pasa conmigo de verdad, pero me cansó el tema".

Entonces el cronista insistió en su pregunta, buscando alguna declaración de Mazzocco, pero la conductora intentó eludirlo y cerrarle la puerta del canal en la cara. "Ya nosotros lo explicamos con claridad, por eso te digo, de verdad que no sé que le pasa. No te lo digo mal...Ella no quiere entenderlo, me parece que no es más un problema mío sino de ella. Ella está haciendo una interpretación errada, lamentablemente, y ya no sé cómo explicárselo", cerró Karina Mazzocco, visiblemente incómoda.