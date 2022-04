Yanina Latorre conducirá su propio programa: "Cuando tenga nombre"

Luego de que trascendiera la noticia, Yanina Latorre reveló detalles sobre este nuevo desafío laboral.

Yanina Latorre reveló que está a punto de encarar un especial proyecto laboral. En medio de un gran presente como panelista de LAM, la mediática decidió encarar nuevos caminos en el mundo de la comunicación, por lo que anunció que, dentro de las próximas semanas, empezará a conducir su propio programa. Un desafío que nunca había hecho con anterioridad.

La noticia se conoció, en un principio, a través de las redes sociales de Ángel de Brito. A través de la dinámica que propone casi a diario, llamada Ángel Responde, el periodista habló del futuro laboral de su compañera y amiga. Sin embargo, en este espacio, el conductor solo contó que Latorre tendría su propio programa, pero se negó a dar más detalles para dejarle el resto de la noticia a Yanina.

Sin embargo, en la emisión de esta tarde de LAM, Yanina reveló algunos detalles inéditos sobre este nuevo proyecto personal que tanto la entusiasma. "¿Cuándo contamos lo de tu programa?", abrió el juego Ángel de Brito al aire del show de América TV, pero Latorre decidió añadirle un tanto de misterio: "Cuando tenga el nombre listo y la fecha", aseguró.

Pero la idea de dejar el juego abierto no duró mucho, ya que Ángel no dejó que su panelista esquivara el tema y volvió a aclarar que "Yanina debutará como conductora y va a tener su propio programa". "Jorge Lanata está pensando el nombre", añadió la famosa panelista y entonces se animó a aclarar en qué medio estará: "Es en radio".

Por el momento, Yanina Latorre no aclaró en que emisora estará ni en que horario podrá escucharse su programa, pero se mostró muy entusiasmada por este gran paso en su carrera.

Yanina Latorre se despidió de Radio Mitre: una fuerte polémica

Cabe recordar que a principios de este año se reveló qua Yanina Latorre había sido desvinculada de Radio Mitre. La mediática llevaba varias temporadas en el programa de Marcelo Polino y trabajaba en conjunto a Amalia Granata, pero esta relación laboral llegó a su fin.

"Yanina Latorre ya no estará en este programa por decisión de la radio. No hubo acuerdo. Ella continúa en Miami y hace mucho tiempo que no la vemos porque nos tocaron vacaciones inesperadas porque grabamos en Navidad y Año Nuevo. Por ahí esta dilación de su regreso hizo que las cosas cambiaran. Fueron seis años, pero esto provocó la decisión de la radio", informó Marcelo Polino sobre la decisión de la producción.