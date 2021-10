Wanda Nara y su sorpresivo viaje tras el escándalo con Mauro Icardi

Wanda Nara viajó otra vez y sorprendió después de que salieran a la luz algunos chats entre su esposo Mauro Icardi y "La China" Suárez.

El escándalo de la ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi, con "La China" Suárez de por medio, continúa a pleno dos días después de que haya salido todo la luz. Ahora, la que sorprendió a través de las redes sociales fue la esposa y representante del futbolista de PSG (París Saint-Germain) de Francia. Ella le agregó más leña al fuego y más dudas a esta situación, que está en boca de todos en el ambiente de la farándula de la Argentina natal de los tres protagonistas.

Mediante su cuenta oficial de Instagram (@wanda_icardi), la empresaria, bailarina, presentadora y modelo de 34 años demostró durante el lunes 18 de octubre de 2021 por la tarde que está realizando un nuevo, sorpresivo y misterioso viaje, aunque no dejó en claro hacia qué destino. Si bien algunos especulan con que se trataría de un regreso a París luego de haber abandonado la capital del país en el que juega él por esta crisis con su esposo, lo cierto es que no está confirmado a dónde se dirigía ese avión.

El detalle principal del nuevo y sorpresivo viaje de Wanda Nara tras el escándalo con Icardi

Si bien el video en la historia del Instagram de la protagonista es breve, se puede apreciar una cuestión que no pasó desapercibida allí: cuando giró el celular hacia su derecha para enfocar el paisaje por la ventana ya encima del avión, se pudo observar que no tenía puesto en su mano el anillo del casamiento con el jugador y padre de dos de sus hijas, que ocurrió el 27 de mayo de 2014. Por lo tanto, se entiende que dicho vuelo no lo habría tomado de regreso a París para una probable reconciliación con el deportista rosarino de 28 años, como se había insinuado en algún momento en ciertos medios de comunicación durante la mañana.

La historia de Wanda Nara, en su misterioso nuevo viaje tras la ruptura con Mauro Icardi.

La historia de Wanda Nara en Instagram, en la que vuela otra vez sin el anillo.

Qué pasa con Wanda Nara y Mauro Icardi luego de la separación

Mientras que ella emprendió este misterioso vuelo con un destino aún no confirmado públicamente, el delantero es quien peor la pasa en esta situación. De acuerdo con lo que revelaron en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), el ex-Inter "está muy triste y deprimido, quiere arreglar las cosas". Allí, la panelista Yanina Latorre puntualizó: "Él se pidió dos días de franco en PSG, que para un futbolista es un montón...".

La esposa del exjugador Diego Latorre completó: "Tengan en cuenta que, a veces, se les muere un familiar y ni siquiera les avisan hasta que termine el partido, que es lo más importante. Él la amenazó y le dijo que si ella no vuelve a París no va a seguir jugando, está muy triste y se justificó diciendo que no hubo sexo con La China Suárez, que sólo fue un coqueteo en un chat y no pasó de ahí".