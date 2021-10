El guiño de Wanda Nara a Benjamín Vicuña: "Lo empezó a hacer"

Wanda Nara tuvo un impactante gesto con Benjamín Vicuña tras la separación con Mauro Icardi. ¡Se pudrió todo!

Wanda Nara y Mauro Icardi viven un momento de crisis absoluto. Luego de que conociera que el futbolista de PSG intercambió mensajes con María Eugenia "La China" Suárez, la mediática y representante decidió hacerle un guiño nada menos que a Benjamín Vicuña, ex pareja de la actriz. Con un curioso gesto, captó la atención de miles de usuarios de las redes sociales y extendió la crisis en la pareja.

En las últimas horas, Wanda decidió seguir a Vicuña en Instagram para tratar de entablar una conversación mano a mano. "Lo empezó a seguir", anunció "Juariu", periodista de espectáculos. Pese a que no se filtró en detalle el motivo puntual, hay diversos rumores: por un lado, se cree que tiene que ver con que intentó recopilar información acerca de los mensajes que se enviaron "La China" e Icardi. Y por el otro que trató de coquetear con el actor chileno.

Como respuesta, el propio artista le dio "follow" a Wanda y también dejó de seguir a "La China" Suárez, por lo que alimentó las versiones que tanto han circulado últimamente. Como consecuencia de lo sucedido, cientos de usuarios comenzaron a invadir las redes sociales con diversos mensajes y memes.

Wanda Nara comenzó a seguir a Benjamín Vicuña en Instagram.

Las reacciones de las redes sociales tras el gesto de Wanda Nara a Benjamín Vicuña

Por qué se separaron Wanda Nara y Mauro Icardi

Si bien ninguno de los protagonistas del escándalo dio detalles de lo que pasó, Wanda Nara publicó una historia de Instagram sumamente furiosa: "Otra familia más que te cargaste por zorra". Inmediatamente después, en las redes se comenzó a especular con la idea de que "La China" Suárez es la mujer con la que Mauro Icardi le fue infiel. Es que el futbolista le ha dado varios likes en diversas fotos que estuvo subiendo hace varias semanas.

La China Suárez habló del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

De acuerdo a lo que le señaló un amigo de "La China" Suárez a MDZ Online, la ex esposa de Benjamín Vicuña no tuvo absolutamente nada que ver con la ruptura de Wanda Nara e Icardi. "No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra", aseguró la actriz, en diálogo con una persona de su confianza.

Para colmo, y como si fuera poco, "La China" Suárez dejó en claro que no tiene pensado expresarse a través de las redes sociales o de los medios de comunicación: "No pienso hablar de nada". Incluso, sostuvo que el conflicto deben resolverlo Wanda e Icardi: "No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver".