Filtraron los mensajes que La China Suárez le mandó a Mauro Icardi

Se conocieron los mensajes que La China Suárez le envió a Mauro Icardi y que provocaron el enojo de Wanda Nara.

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi tiene en vilo a toda la Argentina y también a diferentes países del mundo. Luego de las idas y vueltas de la pareja, se conocieron los mensajes que María Eugenia "La China" Suárez le mandó al futbolista y por los que la modelo y representante optó por abandonar la casa que comparten en París.

Pese a que "La China" Suárez sostuvo que no tiene nada que ver con el conflicto que rodea a la pareja, en las últimas horas indicaron que la actriz chateaba con el delantero de PSG. De acuerdo a lo que reprodujeron en Clarín, los mensajes entre la ex esposa de Benjamín Vicuña e Icardi existieron, aunque nunca llegaron a verse personalmente.

"Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca", le envió "La China" a Icardi, según explicaron. Esto mismo provocó la furia de Wanda Nara, que inmediatamente después lanzó dardos contra la artista a través de una picante historia de Instagram y luego emprendió un viaje a Milán (Italia), donde fue seguida por el propio futbolista. Allí, la pareja se reencontró y él le regaló un impactante anillo de diamantes. Incluso, publicó una serie de fotos en las redes para tratar de calmar las aguas en el ambiente.

Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez, envueltos en un escándalo.

Hasta el momento, y según trascendió, Wanda Nara y Mauro Icardi continúan juntos, aunque hay poca claridad acerca de su futuro. Lo que sí es una certeza es que ambos tenían prevista una entrevista con Susana Giménez. Curiosamente, la misma sigue confirmada y no ha sufrido modificaciones pese a las conflictos que surgieron en las últimas horas.

La China Suárez habló del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

De acuerdo a lo que le señaló un amigo de "La China" Suárez a MDZ Online, la ex esposa de Benjamín Vicuña no tuvo absolutamente nada que ver con la ruptura de Wanda Nara e Icardi. "No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra", aseguró la actriz, en diálogo con una persona de su confianza.

Para colmo, y como si fuera poco, "La China" Suárez dejó en claro que no tiene pensado expresarse a través de las redes sociales o de los medios de comunicación: "No pienso hablar de nada". Incluso, sostuvo que el conflicto deben resolverlo Wanda e Icardi: "No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver".

Por qué se separaron Wanda Nara y Mauro Icardi

Si bien ninguno de los protagonistas del escándalo dio detalles de lo que pasó, Wanda Nara publicó una historia de Instagram sumamente furiosa: "Otra familia más que te cargaste por zorra". Inmediatamente después, en las redes se comenzó a especular con la idea de que "La China" Suárez es la mujer con la que Mauro Icardi le fue infiel. Es que el futbolista le ha dado varios likes en diversas fotos que estuvo subiendo hace varias semanas.