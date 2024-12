Para el Gobierno, "es injustificable y anómalo" que haya medicamentos gratuitos del PAMI para jubilados

El Gobierno de Javier Milei salió en bloque a intentar defenderse con excusas y justificaciones ante el vendaval de rechazos que se vienen ante la finalización de los medicamentos gratuitos del PAMI. El Gobierno anunció ayer que quienes ganan más de $390.000, tienen prepaga o un auto de menos de 10 años ya no accederán a remedios con cobertura del 100 por ciento. Y quienes estén por debajo deberán hacer un trámite específico para solicitarlos.

Uno de los hombres más importantes de la Casa Rosada expresó a El Destape: "La historia es así. La Argentina en promedio hasta hace 10 años repartía 5 millones de medicamentos gratis. En los últimos 10 años se multiplicaron y ahora damos 19 millones". Y afirmó: "Es una situación anómala e injustificable".

Según esta fuente, esa cantidad de medicamentos gratuitos "le produce al país un déficit de 1500 millones de dólares". En el Gobierno hace meses que creen que hay desguazar al PAMI. Uno de quienes impulsa esa idea es el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien repite en privado: "Yo no puedo entender cómo creamos un sistema para darles atención médica a adultos mayores que lo que más necesitan es remedios y hospitales".

Especialistas en sistemas de salud pública del país advierten que este hecho generará un colapso en los hospitales. Si un adulto no puede comprar medicamentos, termina en un nosocomio.

En el Gobierno responden ante esta problemática: "Si fueran todo privado sería todo más barato. Si estuviera privatizado, el costo por persona sería inferior al actual", respondieron ante El Destape. Hace meses que en el Gobierno tienen como objetivo privatizar los hospitales públicos.

Otro que salió a bancar al Gobierno ante esta medida fue el vocero Manuel Adorni. Le restó importancia a la dificultad que le podría ocasionar a un jubilado hacer el trámite para no perder la cobertura de medicamentos de PAMI: "La forma más sencilla de hacer trámites en esta etapa de la evolución humana es a través de Internet", dijo en conferencia de prensa.

La defensa más brutal la hizo un diputado libertario en El Destape AM1070. Julio Moreno Ovalle, de La Libertad Avanza e integrante de la comisión de previsión y seguridad social, se refirió a la medida del PAMI y señaló: "Lo primero y lo fundamental acá es preservar el déficit fiscal. El ajuste hay que hacerlo y seguir para adelante. No creo que los jubilados se mueran por esto, si no toman medicamentos. No debe ser para tanto. No nos victimicemos, el objetivo es otro: el déficit fiscal". Bestial.