Wanda Nara y La China Suárez se encontraron en una fiesta y pasó lo menos pensado: "Tenían miedo"

La artista y la modelo se encontraron en una fiesta y Estefanía Berardi dio a conocer lo que pasó. Wanda Nara y "La China" Suárez estuvieron juntas en un evento nocturno.

Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez acudieron al mismo evento y estuvieron muy cerca durante varias horas. La periodista Estefanía Berardi dio a conocer detalles exclusivos sobre el encuentro entre las enemigas públicas a casi dos años del escándalo por Mauro Icardi.

"Desde las fiestas, en las redes sociales, suben algunas de las fotos de los famosos que fueron invitados. No suben de todos, obviamente. Sí subieron fotos de 'La China' pero no de Wanda", informó Sebastián "Pampito" Perelló en Mañanísima, ciclo donde se desempeña como panelista junto a Berardi.

Los periodistas mostraron el material audiovisual que evidenciaba la coincidencia de Nara y Suárez en la misma fiesta y la panelista ofreció datos al respecto. "Te cuento la posta de lo que me dijeron que pasó ahí. Tuve amigos e informantes que me dijeron que ni bola Wanda y 'La China'. Wanda estuvo mucho bailando con Wos, con el trapero. A 'La China' se la vio muy cerca de Lauty Gram otro chico influencer", soltó.

"El grupo de Wanda y las amigas provocando a 'La China' y su grupo en la Bresh. Poneme música de tensión porque esto es lo que pasó. Pasaban y la empujaban, las corrían. La gente del público, que podían ver porque estaban más abajo, gritaba 'LAM, chicos, LAM'. Los de seguridad estuvieron atentos toda la noche porque estaban en el mismo sector y tenían miedo de que se pudiera", sumó la periodista.

Otra de las panelistas del ciclo conducido por Carmen Barbieri señaló: "Después de tantas veces que Wanda dijo 'ya me la voy a cruzar, ya la voy a encontrar', al final se la encontró y no hizo nada". Berardi y Perelló respondieron que en realidad sí hizo algo Wanda, aunque calificaron su actitud de "adolescente".

"A la Bresh no le gustan los escándalos, quieren que todo sea buena onda. Después cayó L-Gante, 'La China' se le acercó y charlaron todo el tiempo, pero Wanda y L-Gante ni bola. Cero", añadió Berardi. Al mismo tiempo, la panelista invitada de Mañanísima sumó que el músico la habría invitado a la actriz a cantar una canción con él pero ella habría rechazado la propuesta.

El escándalo de Moria Casán y Mauro Icardi

"Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que tuitea y lo poco que he visto, es picante. Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias", soltó Mori Casán en diálogo con Ángel de Brito y las panelistas de LAM.

Icardi no tomó a bien las declaraciones de "La One" y como consecuencia tuvieron un cruce por Twitter: "Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que una diva de nuestro país, lo agradezco. También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir empachándome durante muchos años de mi vida", respondió él. A lo que Moria agregó: "Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor. Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor".

"Así que paso a decirte que sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan, mediocre deportista y me estoy enterando, porque me llaman periodistas para decirme que fuiste convocado tres veces por la Selección Argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento", cerró Casán, lapidaria.

La reacción de Wanda Nara tras el escándalo

La periodista y panelista de televisión Juariu advirtió a sus seguidores que la botinera dejó de seguir a Mauro Icardi después de su pelea mediática con Moria Casán, por lo que los rumores de separación volvieron a resonar.