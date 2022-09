Wanda Nara confirmó su separación de Icardi con un desgarrador mensaje

La mediática empresaria Wanda Nara anunció su nueva separación del futbolista Mauro Icardi en sus stories de Instagram. "Me resulta muy doloroso", confesó.

Haciendo uso de sus redes sociales la actual jurado de ¿Quién es la máscara? (Telefe) anunció la ruptura: "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación".

"Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos", cerró la mediática. Días atrás, trascendió la noticia de la cifra millonaria que gasta la ahora ex pareja por mes y el tema causó un fuerte revuelo en redes sociales, luego de las declaraciones que se hicieron en LAM (América TV)

"Mauro estaba cobrando 10 millones de euros por año, ese era su contrato. Cuando va a Turquía los turcos le dicen 'no podemos pagarte 10 millones'. Los turcos le dijeron que solo le podían ofrecer extra 750 al año, porque en Turquía no es tan caro vivir y además hay inflación”, explicó el panelista Augusto Tartu Tatúfoli.

"La realidad es que Mauro cobraba 10 millones de palos y ahora va a cobrar 6. Ellos estaban acostumbrados a un nivel de vida en el que Wanda gastaba aproximadamente entre 400 mil y 500 mil euros por mes para vivir, es mucha guita", sumó el periodista. Y señaló que tienen gastos fijos muy altos en Europa, como su casa de Milán y los colegios internacionales a los que mandan a sus hijos.

Wanda Nara filtró el guion de Quién es la Máscara: la foto del escándalo

Mientras varios televidentes confían en la veracidad del programa y en que todo lo que sucede se da espontáneamente, otros sostienen que los miembros del jurado ya tienen estudiado lo que van a decir. Wanda publicó una foto en donde se ve su guión de fondo y las especulaciones aumentaron todavía más.

Resulta que la empresaria compartió en sus historias de Instagram una foto en el set de filmación para mostrarles a sus seguidores un objeto que tenía en la mano. De fondo, se puede ver una hoja en donde Nara tenía anotados los posibles famosos que se iban a presentar al programa. Estefanía Berardi, quien se encarga de descubrir detalles que suben los famosos a sus redes sociales, compartió esta foto y opinó: "La historia que subió Wanda. Re guionado todo". Por ahora, ningún miembro de la producción aclaró qué tan guionado está el programa realmente.