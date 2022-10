Walter Alfa no pudo contener la emoción y lloró en Gran Hermano: el video

Uno de los participantes más polémicos se quebró y generó un conmovedor momento en la pantalla de Telefe.

Walter "Alfa" Santiago se conmovió en Gran Hermano. El participante que en los últimos días se ganó el corazón de los televidentes empezó a hablarle a la gente con cálidas palabras hasta que rompió en llanto, momento que recorrió las redes sociales hasta volverse viral.

A poco más de una semana del regreso de Gran Hermano a Telefe después de seis años, sucedieron un sinfín de episodios que despertaron todo tipo de reacciones. El caso de "Alfa" no fue la excepción: en la emisión del miércoles 26 de octubre, pidió encarecidamente al público que no lo voten, ya que es uno de los nominados.

"Yo voy a seguir siendo el mismo que soy día a día. El mismo que está acá como todo lo que hice en mi vida para ser feliz, para reírme, para pasarla bien", manifestó el participante de 61 años en un relato donde se notaba una voz quebrada de emoción. "Como todo lo que hice en mi vida, aunque a veces no me salió bien. Y después de intentar hacer las cosas bien lloré como un loco", siguió.

El momento fue replicado por Santiago Del Moro en el debate de Gran Hermano, como así también en las redes sociales. "Voy a intentar dormir un rato", cerró Alfa mientras había hecho un largo silencio y se secaba las lágrimas con la frazada de la cama.

Alfa quedó nominado y las redes estallaron de furia

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano (Telefe), quedó nominado una vez más por sus compañeros y miles de usuarios de las redes sociales manifestaron su enojo e indignación.

"Alfa" se consagró como uno de los preferidos por el público debido al buen trato que tiene hacia todos sus compañeros y porque se mantiene lejos de los escándalos. Sin embargo, algunos dijeron no sentirse cómodos con su presencia. Finalmente, quedaron nominados Nacho, Juan, Martina y "Alfa".

"Alfa" nominó a Juan, el participante más odiado de la casa actualmente, "porque me acusó de cosas que no tuvieron sentido" y a Nacho, "porque armó un grupo aparte con otros y creyeron que tenían la casa tomada y eran los ganadores".

Daniela nominó a Juan y luego a "Alfa", porque tuvieron "un desencuentro que rompió la poca relación" que tenían, en referencia a aquella vez que Walter le hizo un chiste y ella se largó a llorar. María Laura también nominó a "Alfa" y argumentó: "Porque me hace sentir incómoda y tiene actitudes que no me gustan". Por último, Coti también votó a "Alfa" casi por descarte, porque prefería "que vaya él a placa antes que otra persona". A pesar de esto, de todos los nominados de la noche, Walter es el que menos votos en contra obtuvo, por ende, el que tiene menos posibilidades de abandonar la casa.