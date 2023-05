Viviana Canosa terminó con los rumores sobre su vida amorosa: "Nos divertimos mucho"

Viviana Canosa contó toda la verdad sobre su vida sentimental, tras los rumores de romance con Marcelo Mazzarello.

Viviana Canosa rompió el silencio sobre los rumores de romance que surgieron tras su entrevista con Yanina Latorre en El Observador (107.9), en la que confesó que iba a tener una cita con un hombre conocido en los medios. Aunque no reveló la identidad de este hombre, el nombre de Marcelo Mazzarello no tardó en aparecer. Ahora, la conductora antiderechos habló y terminó con todas las especulaciones.

Yanina supuso que el hombre misterioso del cual Canosa le habló era un actor. Luego, Ángel de Brito en LAM (América TV) aseguró que se trataba de Marcelo Mazzarello, ya que todas las pistas que la periodista había dado coincidían con su persona. Ahora, la exconductora de A24 blanqueó cuál es su situación romántica actual.

"Acepté una cita la semana que viene. Ya lo conozco, tuvimos un verano espectacular, ya nos dimos. Es muy conocido, pero no es poderoso. Sería una tapa tremenda pero no la van a tener porque yo soy muy escondedora. Y aclaro que no es político, los políticos son muy aburridos", había dicho Canosa durante la entrevista. Para De Brito, todo apuntaba a que hablaba de Mazzarello, quien había estado como invitado al programa de la conductora en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, Canosa publicó en su cuenta de Twitter: "Cuando tenga un novio o algo parecido a eso, ponele, se los contaré. Pero, la verdad, estoy sola y muy feliz. Nos divertimos mucho con Yanina en el pase y entiendo el interés de ustedes, pero nada de nada de lo que escucho o leo es cierto. ¡Gracias por ocuparse!". Más tarde, De Brito mostró el audio que la conductora le mandó, en el que confirmó que se trata de un actor, pero negó que sea Marcelo. "Pobre Mazzarello, es re amigo, amigo de la casa. Tengo una cita con un actor, productor y director. Es muy conocido, pero de perfil bajo. ¡Ya me arruinaron la cita!", manifestó.

Yanina Latorre reveló detalles de su charla íntima con Viviana Canosa

Yanina Latorre contó en LAM cómo fue aquella conversación que tuvo con Canosa, en la que le reveló detalles sobre su vida íntima. "Dijo que estaba sin chonguear, que hace un par de meses no le daban la matraca. Ella es muy sexual, muy sexópata. Hablamos mucho sobre el tamaño de Luis Majul", soltó la esposa de Diego Latorre.

Y agregó: "Le gusta el tamaño grande. Me dijo: 'Si la tiene chica, ni empiezo a hablar'. Y le digo: '¿Y cómo hacés?'. Y me dijo que va a comer y que, como ella es muy hot, en un momento empieza a llevar la charla a lo sexual y le pregunta cómo la tiene. Si el pibe no la tiene grande, ni siquiera llega a desnudarse".

Además, contó que Canosa le adelantó que va a ir a cenar con un señor de 51 años con el que ya había tenido citas en enero y febrero. "Todo lo hace escondida. Nunca en la casa de ella: o alquila algo o va a la casa de él. El señor es famoso, no es empresario ni político y ha ido de invitado a su programa el año pasado. Es actor, me dio la sensación", cerró la "angelita".