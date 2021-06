Viviana Canosa confirmó que la buscan desde la política: "Me ofrecieron ser candidata"

La conductora reveló que la llamaron desde varios partidos para ser una opción para las elecciones de medio término que se vienen.

Después de que en Los Ángeles de la Mañana (LAM, El Trece) informaran que Viviana Canosa había sido sondeada desde la política para las elecciones de medio término que se vienen, ella lo confirmó algunas horas más tarde durante la entrevista con Clarín: "Me ofrecieron ser candidata, pero por ahora no voy a serlo. Tengo propuestas de varios partidos, pero sigo en los medios. Sigo en la tele".

Más allá de haber rechazado esa posibilidad de manera parcial, la "Colorada" no descarta presentarse a mediano o a largo plazo, según lo ha expresado en varias oportunidades en su programa Viviana con Vos, por América 24 (A24). Los comicios que se avecinan en la Argentina tendrán su primer capítulo el 12 de septiembre con las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), mientras que las definitivas se desarrollarán el 14 de noviembre. Allí se renovarán 127 de los 257 de los diputados y 24 de los 72 senadores de la Nación.

Además de ella, el líder de LAM, Ángel de Brito, agregó que el exfutbolista Oscar Ruggeri también fue tentado "por una agrupación cercana a Patricia Bullrich", con relación a la Presidenta del PRO, que es parte de la oposición en Juntos por el Cambio.

Viviana Canosa desmintió el romance con "El Dipy"

Como parte de la misma conversación, la protagonista declaró: "No voy a hablar del tema. Ya no saben cómo operar y qué más inventarme. Es todo mentira, por supuesto. Están armando cosas donde no las hay. Estoy soltera, feliz con mi vida, mi trabajo, mi hija y mi casa. Todo lo que dicen es mentira y me causa mucha gracia. ¡Todo es un gran disparate! No dejan de sorprenderme".

Con relación al músico de cumbia, lo definió como "un tipazo, un tipo de primera", aunque aclaró que sólo es su amigo. Y sentenció irónicamente: "Es un amigo muy querido, como tantos que he hecho en estos últimos tiempos de pandemia. Si me van a inventar un romance, que sea con Bradley Cooper".

La polémica de Viviana Canosa contra el gobierno de Alberto Fernández

En este 2021, fue protagonista tanto en los medios en general como en las redes sociales por haber pronunciado algunas frases desafortunadas sobre la gestión actual. Desde la pantalla de A24, ella se encargó de protagonizar un escándalo tras otro con ciertas afirmaciones como: "Alberto Fernández tiene que agradecer que no le prendemos fuego la Casa Rosada", "los argentinos somos todos unos pelotudos" y "tenemos las bolas llenas, nos van a encerrar nueve días de nuevo".