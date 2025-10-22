Virginia Gallardo dijo otra burrada y Feinmann la humilló en vivo.

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en Corrientes Virginia Gallardo volvió a cometer un error al hablar de números, a días de las elecciones legislativas nacionales. Qué le dijo Eduardo Feinmann.

En diálogo con A24, Virginia Gallardo se refirió a la burrada que dijo cuando dijo que Argentina tenía "56" millones de pobres en Argentina cuando asumió Milei y ahora hay "35" millones. "Trolls repetidos, campaña por todos lados, todo el mundo agarrándolo. Yo digo: '¿En serio?'. Sabés qué, gracias, porque lo hicieron re viral y era lo que yo quería. El mensaje y no ese dato tonto mintiendo, porque evidentemente así funciona", expresó.

Fue ahí que el periodista Eduardo Feinmann le preguntó si sabe "cuántos habitantes tiene la Argentina", y la candidata libertaria respondió: "Sí, 50 millones". "No son 50", le cuestionó Feinmann, quien aclaró que son "47,3" millones. "Bueno, más menos", le restó importancia Virginia Gallardo.

La burrada anterior de Virginia Gallardo

La semana pasada, Virginia Gallardo dijo una burrada en un programa de radio que dio vueltas por las redes sociales. "Hay 35 (millones) y había 56", dijo Gallardo, en alusión a la cantidad de personas en situación de pobreza. De inmediato, el periodista que la entrevistaba la corrigió, recordándole que según las estimaciones oficiales más recientes, el número ronda los 20 millones de personas.