Video: tiraron a Locomotora Oliveras y la boxeadora explotó de bronca

La boxeadora Locomotora Oliveras protagonizó un tenso intercambio con una participante del programa de juegos y entretenimientos Bienvenidos a bordo (El Trece).

Invitada a un juego del programa Bienvenidos a bordo (El Trece), la boxeadora Locomotora Oliveras protagonizó un momento de máxima tensión con una participante que perdió un juego de fuerza. Enojada, la tricampeona estalló de bronca.

“Ya están tensando, ya están tensando, por favor no hagan tensión. Preparadas, listas, diez segundos Claudia, ahora sí, el mejor duelo de Bienvenidos a bordo, hay que sacarla por completo del cuadrado dorado. Claudia, Locomotora, ¿listas? Es ahora eh, ya!!!”, anunció Laurita Fernández dando por iniciado un juego de tire y afloje de soga. Y aunque el desafío terminó con la Locomotora ganando, la participante no pudo ocultar su frustración y cuando se cumplió el tiempo, tiró la soga con fuerza para hacer caer a la boxeadora.

La bronca de la Locomotora

Enojada con la actitud de la participante, Alejandra "Locomotora" Oliveras no ocultó su enojo, mientras Laurita Fernández indicó: “Uy!!! A ver, a ver, ¿estás bien Loco? Vení, a ver, mirá cómo pasaba. Recién se saludaron, buena onda, bien, porque viste, es un momento de tensión”. En un clima de mucha tensión, la conductora agregó: “Pero no, acá hay que jugar limpio, hay que jugar bien, con la soga no pudo hacerlo Claudia…Vos fíjate La Locomotora en puntitas de pie. Ay, no pudo ser eh”.

“No se hace lo que me hizo recién, me soltó cuando terminó y me caí, eso no se hace”, indicó Locomotora, visiblemente disgustada con la participante. “No hay que hacerlo. Hay fairplay, ante todo. Por eso digo, qué bueno que se saludaron, pero fairplay ante todo. Fairplay ante todo, porque más allá de la bronca que uno puede tener…”, sumó Laurita.

Insistente, la boxeadora y exparticipante de El gran premio de la cocina afirmó: "Es un juego, eso no se hace". Sumándose al punto de la invitada, la conductora y discípula de Guido Kaczka dio por finalizado el momento con un clarísimo: “No, por eso, menos mal que estaba la colchoneta, siempre somos precavidos, pero fairplay ante todo”.

El calvario de Laurita Fernández: "Te vamos a recordar"

A través de su cuenta oficial de Instagram, Laurita Fernández compartió una story que tomó por sorpresa a los seguidores. La conductora subió una postal de su familia donde se la ve junto a sus primos y sobrinos rodeando a su abuelo paterno, "Manolito". En la publicación escribió: "Gracias abuelo por todo lo que nos diste y enseñaste. Acá siempre te vamos a recordar con una sonrisa. Acá está tu legado. Te amamos tus nietos y bisnietos".