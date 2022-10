Video: el momento "paranormal" que se vivió dentro de la casa de Gran Hermano

Una de las participantes aseguró que sintió una presencia y generó gran tensión entre sus compañeros.

A tan solo dos días de iniciada la nueva temporada de Gran Hermano, los participantes ya viven tensos momentos al aire. Sin ir más lejos, recientemente una participante aseguró haber vivido una experiencia paranormal que generó gran tensión entre los demás convivientes.

La participante que protagonizó el momento paranormal en carne propia fue Romina Urigh. La exdiputada nacional puso a prueba las energías de la casa durante un momento en donde estaban casi todos los concursantes juntos. Sin embargo, la situación se le fue de las manos y no pudo ocultar su sorpresa cuando sintió que alguien tocaba su hombro.

El momento se dio cuando Urigh se sometió a una tendencia viral de TikTok, la cual consiste en cerrar los ojos y decir "si estás aquí, tocame el hombro", como invocando a algún espíritu. Fue entonces cuando su compañera le tocó el hombro con rapidez y la hizo asustar, pero todos actuaron como cómplices y le hicieron creer a Romina que realmente había una presencia paranormal.

"Dale boluda, vos me tocaste", lanzó estupefacta Urigh, pero todos contestaron que nadie había intervenido. Sorprendida por la situación, la participante de 34 años afirmó que sintió que alguien tocado el hombro y los demás hicieron de cuenta que le creían. Por unos minutos, la exdiputada creyó que, efectivamente, había una presencia paranormal en la casa.

Este es el participante que metió un celular en GH y sería expulsado

Gran Hermano recién comenzó y ya sucedieron diferentes situaciones polémicas. Por ejemplo, en las últimas horas se comenzó a especular con que uno de los participantes ingresó un teléfono celular a la casa. De hecho, ya hay un video que demuestra quién de ellos es y por esta razón podría ser eliminado próximamente.

En la cocina de la casa, Alfa y Maximiliano se encontraban charlando sin saber qué hora era exactamente, puesto que no hay relojes y no tienen idea en qué momento del día se encuentran. En ese momento, una persona (que no aparece en el plano) parece mostrar un celular con la hora exacta y el cordobés exclamó: "No, boludo, ¿por qué te dejaron pasar el celular? A mí me dejaron en el casillero una remera a estrenar".

De este modo, teniendo en cuenta las palabras de Maximiliano, el participante que ingresó un celular a la casa de Gran Hermano es hombre. Aún no se reveló el nombre del mismo, aunque trascendió que podría ser eliminado tras el análisis del video por parte de quienes regulan el desarrollo del reality.