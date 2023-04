Video: Alberto Cormillot hizo piruetas en el aire al ritmo de Lali Espósito

El médico protagonizó un insólito clip en donde se lo vio como nunca realizando una actividad física fuerte.

Alberto Cormillot se volvió tendencia en los últimos días debido a un particular video que protagonizó en sus redes sociales. En el clip se lo puede ver hacer piruetas en el aire de una forma que llamó la atención de los miles de seguidores en Instagram.

En el marco del lanzamiento del nuevo disco de Lali Espósito, Cormillot se sumó a la ronda de famosos que promocionaron las nuevas canciones de la artista. Sin embargo, el médico nutricionista decidió hacerlo de forma particular, ya que compartió un video que se volvió viral en pocas horas.

El nutricionista se mostró haciendo una clase de aéreo, una actividad que consiste en estar colgado con arnés a poca distancia del suelo y saltar, hacer piruetas y practicar la destreza física. En este marco, Cormillot se mostró bailando al ritmo de Quiénes son, el nuevo tema de Lali inspirado en la icónica frase de Moria Casán.

"Hoy en la clase de aéreo hicimos una coreografía con esta canción de Lali que me encantó. ¡Felicitaciones Lali por este lanzamiento!", escribió el nutricionista. Luego, agradeció a su profesora y a su esposa e hijo que lo acompañaron en la clase: "¡Gracias Paula por las clases espectaculares de siempre! ¡Gracias Estefi y Emilio que me acompañaron! ¡Y a ustedes les deseo qué tengan un excelente fin de semana haciendo lo que más les gusta, muy bien acompañados!".

Se conoció quién es la tercera en discordia entre Alberto Cormillot y su esposa

Alberto Cormillot y su esposa, Estefanía Pasquini, vivirían un momento de discordia debido a una supuesta infidelidad por parte del médico. La joven compartió un video en sus redes sociales con humor y el posteo dio que hablar.

La nutricionista compartió un video en su cuenta de Instagram donde ser pudo notar la presencia de quien sería la tercera en discordia de la pareja. En el clip, también se puede ver a Emilio, quien jugaba con sus juguetes en el piso. "Me salió medio hijo único. No anda con ganas de compartir", escribió Pasquini en su posteo.

Lo más llamativo ocurrió cuando la licenciada dio a conocer de quién se trataba la tercera en discordia, a quien solo se le veían la parte inferior de las piernas en su anterior video: era un maniquí. "Acá la explicación de la señora. Nos estuvieron preguntando qué es esta señora que tenemos acá con nosotros. Es muy gauchita, ni sí, ni no, ni nada. Pedimos una niñera low cost y nos mandaron esto de la agencia. lo bueno es que a veces tiene una mirada que no te da mucha duda si tocar o no tocar o hacer o no hacer", soltó a modo sarcástico.