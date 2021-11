Vicky Xipolitakis y Marley revisaron la basura de una estrella de Hollywood: "¡Nos van a arrestar!"

Marley y Vicky Xipolitakis protagonizaron un insólito momento al revisarle la basura a Katy Perry, una de las máximas estrellas de la música estadounidense.

Marley y Vicky Xipolitakis sorprendieron a todos en la emisión del viernes pasado de Por el mundo cuando hicieron una recorrida nocturna por Beverly Hills, donde viven muchas celebridades. Sin embargo, el momento más insólito se vivió cuando el conductor y su invitada empezaron a revistar la basura de Katy Perry, una de las artistas pop más importantes de Estados Unidos en los últimos años. "Nos van a arrestar", exclamó Marley en más de una oportunidad, temeroso de lo que podía suceder.

Es muy usual que los turistas y fanáticos paseen durante el día por las calles de Beverly Hills, un exclusivo barrio de Los Ángeles donde viven muchas estrellas de los más diversos ámbitos, principalmente del cine y la música. Pero fieles a sus estilos, Marley y Vicky Xipolitakis fueron con las cámaras de Por el mundo en la noche de este viernes y protagonizaron un momento insólito. Mientras el conductor contaba que estaban a las puertas de la casa de la cantante Katy Perry, vieron pasar un auto y, en broma, Marley comentó: "Ahí va Katy, llegando...".

"Van a llamar a la policía", comentó el conductor entre risas mientras seguían caminando con "La Griega" por el exclusivo barrio. "Mirá toda la basura que tiró Katy Perry", señaló divertida Vicky Xipolitakis. En ese momento, los colaboradores del programa se pusieron a ver qué había desechado la estrella musical y vieron que había una caja en la que le deseaban un feliz cumpleaños, por lo que concluyeron que había cumplido años hacía poco (en realidad, cumplió 37 años el pasado 25 de octubre).

"Por el mundo investiga", siguió divertido Marley, mientras el resto continuaban revisando la basura de Katy Perry. "¡Compró un inodoro nuevo!", exclamó uno de los colaboradores mientras sacaba una gran caja de sanitario de uno de los cestos de basura. "Nos van a arrestar", insistió Marley, ya un poco nervioso con toda la situación y al ver que se había prendido una luz en la casa de la estrella musical. "¿Le tocamos timbre a ver si sale?", propuso Vicky Xipolitakis, pero no recibió el apoyo del conductor. "Noo, ¿cómo vamos a tocar el timbre? Nos van a mandar a la policía", consideró Marley antes de contar detalles sobre la mansión que cuesta cerca de 18 millones de dólares.

La polémica por Marley y Susana Giménez con los monos en Por el Mundo, por Telefe

Algunos de los comentarios negativos hacia los famosos conductores y también hacia el propio canal en Twitter fueron: "Chicos, pobres monos, NO. Horrible"; "Susana contando que ella y la hija tuvieron monos jajaja, re normal todo por suerte"; "todos los animales sufren enjaulados, Su, no sólo los monos"; "Susana: 'No se puede tener monos en una casa lamentablemente'´"; "qué tristes las escenas de los monos atados por el cuello en la India, nefasto recuerdo. Y la cacatúa en esa jaula, tampoco muy afortunado. Qué triste es ver a los animales en esas condiciones. No pude seguir viendo"; "Por el Mundo. Los monos libres pero las aves enjauladas, una truchada ese parque".