Una participante de GH reveló que ya está nominada y Pluto TV cortó la transmisión

La concursante dialogó al respecto con uno de sus compañeros y de repente se cortó la transmisión de la casa en vivo. Gran Hermano hasta el momento no ofreció noticias al respecto.

Coti de Gran Hermano le contó a Alexis "El Conejo" que estaba sancionada en medio de una charla y Pluto TV cortó la transmisión al instante, por lo que no se pudo saber de qué se trataba la reprimenda que la producción de Telefe le había puesto a la joven.

"El Conejo" le consultó a Coti si había averiguado si podía contar que estaba sentenciada y la creadora de la viralizada frase "Que se vacha" le respondió: "Fui a preguntar lo de la sanción". El tono en el que la pareja hablaba dio a entender que la conversación sobre la sanción iba a continuar pero en ese momento se cortó la transmisión y dejó con esa intriga a todos los espectadores.

Esta situación se pudo ver en un video que compartió una cuenta de Twitter y ese posteo recibió variados comentarios por parte de los usuarios que siguen lo que sucede en la casa de Gran Hermano a cada minuto. "Sentenciada? El conejo cree que está en el bailando", "Necesito que alguien grite que es traicionera así la nominan. Seguro hizo la espontanea y dicen que a nacho", "Es una estrategia. Fue a preguntar si podía decir que esta sancionada para q no la nominen" y "Estrategia gente a estos dos le creen x dios" fueron algunas de las especulaciones que la gente hizo en las redes sobre lo ocurrido.

Fuerte cruce en vivo entre Agustín de Gran Hermano y Yanina Latorre

"No es claro nada de lo que decís. Buscar el enojo de la gente haciéndote el extorsionador de mujeres, haciéndote el acosador", soltó Latorre ante la mirada de Agustín Guardis, quien estaba como entrevistado en LAM, en alusión a las declaraciones del participante de Gran Hermano sobre las fotos que guardaba de las mujeres con las que había estado. "Lo que yo buscaba adentro era mostrarme más varonil", respondió el joven.

Latorre le consultó a Agustín si era gay y él soltó: "No, no soy gay. Y no hace falta igual que aclare. Me hacía el varonil porque los demás me estaban provocando, me estaban insultando y se metían con mi sexualidad. Eso me hacía sentir muy mal". La panelista fue filosa y no se quedó callada ante esas declaraciones: "¡Lo entendimos y te vimos! Fuiste por el mal camino. Es mentira que querías salir para informarte. Sos tan soberbio que querés decirnos 'soy más vivo que ustedes'".