Una figura de Telefe destapó la verdad de su salida del canal y generó sorpresa: "No me gusta"

Una panelista de Telefe abandona el canal de las pelotas. Se trata de una figura que trabaja hace años en la emisora de Viacom.

Telefe es un canal líder de la televisión argentina que desde hace años ha encontrado la fórmula para posicionarse primero en la franja de mediciones y sus competidores no pueden derrotarlo. El contenido del canal se basa en reality shows, noticieros y magazines: Cortá por Lozano y A la Barbarossa son los ciclos que se destacan en el último género. El programa conducido por Georgina Barbarossa sufrió una inesperada baja en las últimas horas, por parte de una histórica panelista.

Barbarossa lleva adelante su ciclo matutino en Telefe con buenas emdiciones de rating que lideran la franja todos los días desde hace más de un año. La actriz volvió a la conducción después de haber salido subcampeona en Masterchef Celebrity Argentina y tras el final de Flor de Equipo, el ciclo que conducía con éxito Flor Peña antes de irse a América TV a hacer LPA.

El equipo de A la Barbarossa está compuesto por Georgina, Nancy Pazos, Analía Franchín, Lío Pecoraro, Pía Shaw, Paulo Kablan y Noe Antonelli. Esta última es quien anunció hace horas que dejará el programa y dio a conocer los motivos de su decisión: "¡Qué difícil! Yo no voy a estar más en el programa por un tiempito, tengo muchas cosas personales a las que dedicarle tiempo y enfocarme. Me da un poco de pena porque uno comparte todas las mañanas desde hace mucho tiempo, voy y vuelvo porque esto es por un tiempito".

Noelia recordó la gran carga horaria que ocupaba su jornada laboral en su día a día debido a la cantidad de trabajos que tenía, en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas. "Georgina a la mañana, Sergio Goycochea a la tarde y ahora me sumé al programa de los lunes a la noche en Telefe. Estaba viviendo un poco en piloto automático, y no me gusta. Fue una decisión difícil, uno trabaja de esto y sabe que oportunidades no hay muchas, y que cuando alguien se corre enseguida alguien se queda con el lugar", comentó. Y cerró: "Esto era lo que necesitaba, no tener que correr. Lo hablé con la gente del programa y me decían que estaba loca porque es un éxito".

El cruce de Analia Franchín y Nancy Pazos en A la Barbarossa

Las panelistas debatían sobre el crimen de Morena, la niña de 11 años que fue asaltada camino a la escuela en Lanús. Franchín se refirió a una frase que soltó un niño de 14 años que en principio fue vinculado con el hecho y Nancy Pazos la frenó en vivo antes de que se diera un fuerte cruce entre ambas al aire.

Analía: "Me quedó muy grabado y me da escalofríos cómo habla este chico menor diciendo 'Los voy a matar a todos'. ¿Cómo hacés que tu hija vaya al colegio? ¿Cómo salís vos a trabajar cuando tenés un pibe menor que ya está avisando que va a matar a todos?"

Nancy: "Estaba drogado"

A: "No imoprta, nancy. No justifiquemos con que estaba drogado"

N: "No estoy justificando. Insistís con el tema del menor, gritando boludeces por la tele. Te voy a decir una sola cosa: no está ahí el mayor problema"

A: "Bueno, para mí sí. Dejame que yo lo exponga"

N: "Dejame darte estadísticas"

A: "No. No sos mi maestra, Nancy"

N: "De cada cien delitos, dos son protagonizados por menores"

A: "No estoy hablando de la edad; estoy hablando de la impunidad que tiene porque sabe que la ley no se cumple. Saben que pueden hacer lo que quieran. Si un menor está diciendo..."