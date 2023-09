Una figura de Intrusos contó la verdad de su renuncia: "No tenía"

Una de las xestrella de América ventiló las internas en el programa conducido por Flor de la V. Las impactantes revelaciones que salieron a la luz.

Intrusos es uno de los históricos programa de América TV. Sin embargo, poco se conserva del ciclo original que estaba encabezado por Jorge Rial. Flor de la V se hizo cargo de la conducción el año pasado y desde entonces los cambios son una constantes. En las últimas horas se conoció la verdad detrás de la salida de una de las panelistas.

En el último año pasaron por la mesa de Intrusos pasaron varios panelistas: Marcela Baños; Virginia Gallardo; Lucas Bertero, son solo algunos de los ejemplos. La última modificación fue la renuncia de Maite Peñoñori, quien eligió sumarse a LAM porque la propuesta económica era más atractiva.

Otro de las salidas que causaron revuelo fue la de Nancy Duré, actual integrante de Socios del Espectáculo. La periodista abandonó el programa de América TV en marzo, pero nunca dio detalles sobre lo ocurrido. Pero todo cambió en las últimas horas, pues concedió una entrevista y contó todo la verdad.

“A mí me habían dicho en diciembre que me renovaban todo el año en Intrusos. Me aseguraron en RRHH que después firmábamos y de pronto me dijeron que en marzo prescindían de mí”, explicó Nancy, en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez. Fue allí que le surgió una oferta: “Por suerte, tuve la posibilidad de aprovechar una vacante en Socios”.

“No traté de hablar con Flor, pero igualmente la pasé bien y ser parte de Intrusos me encantó. Pero sé que no había buena onda por parte de Flor conmigo”, indicó Duré y dejo entrever un conflicto con la conductora. Fue entonces que le preguntaron cuál de los programa prefería y la panelista lanzó una impactante revelación: "Los dos programas me encantan, en los dos la pasé bien. Más allá de cómo me fui de Intrusos... Flor de la V no me quería. Quizá no tenía tan buena onda, en ese momento sentíamos con Marcela Tauro que no fluía de la misma manera que con el resto, y se presentaron algunas situaciones al aire".

Y continuó, filosa: “Flor estaba al frente de varios programas, pero el manejo de panel es otra cosa, es un poco más complicado, y más teniendo en cuenta que no son nenes de primaria, sino que algunas somos señoras de cincuenta años, con más de 20 años de trayectoria". "Yo respeto muchísimo el rol del conductor, a veces nos tienen que callar, pero bueno, cuando vino a preguntarme la productora, planteé esto”, cerró.

Quién es el famoso "conductor" que sale con Marcela Tauro

Marcela Tauro es una periodista de espectáculos más respetadas. A pesar de su larga trayectoria en la televisión y de su predisposición para hablar sobre diferentes temas personales cuando está frente a las cámaras, es muy poco lo que se sabe sobre su vida sentimental. Sin embargo, ahora reveló que tras su separación de Martín Bisio está disfrutando de su soltería y que sale con dos hombres conocidos.

A principios de agosto, la panelista de Intrusos dio la primicia de su separación al aire en el ciclo radial No Está Todo Dicho, el programa de Guido Kaczka en La 100: “Nos separamos en buenos términos, seguimos hablando. No sabía qué hacer, si lo digo o no lo digo, porque no soy de hacer posteos”. Más allá de su tristeza por este duelo, aseguró que era lo mejor para ambos y que "no hubo terceros en discordia ni nada de eso". Ahora, un mes después de su ruptura, dio detalles sobre su presente sentimental.

“¿Estás saliendo con alguien? Nos va a decir la primicia...”, indagó Guido. "No, estoy soltera. Es una etapa para estar sola con el dinero”, respondió Tauro, entre risas. “Okey... ¿Te estás hablando con alguien o no?”, insistió el conductor. Ante su repregunta, Marcela le respondió que sí y deslizó: "Hablar me hablo con medio país... Con alguien que vos conocés mucho”.

Con un gesto de sorpresa, Kaczka le preguntó de quién se trataba. La periodista no dio nombres, pero aseguró que "es conductor". Luego, detalló a qué se dedica otro de sus candidatos: "Y hay un político, también”. Aunque sus compañeros intentaron adivinar la identidad de estas personas, Marcela no quiso dar más información al respecto.