Maite Peñoñori se sinceró y contó por qué se fue de Intrusos: "Tuvo que ver"

La panelista abandonó el programa de Flor de la V para sumarse a LAM. El cambió que dejó en evidencias las internas entre los programa de América TV. La verdad detrás de la decisión.

Maite Peñoñori debutará este lunes como panelista fija en LAM. La periodista hasta hace unas semanas formó parte de Intrusos y el cambió reavivó las internas entre los programas de espectáculos de América TV. De esta forma, se le suma una nueva preocupación a Marcelo Tinelli, gerente artístico de la señal.

"Antes de terminar, tengo que comunicar algo que la verdad me produce muchísima tristeza que tiene que ver con la despedida de mi querida Maite 'la promesa'", comentó Flor de la V, el último día de la panelista en el ciclo. De inmediato, Peñoñori tomó la palabra y explicó su decisión: "No voy a llorar. Los voy a extrañar mucho. Se armó un grupo re lindo. Yo a vos Flor te dije... Cuando empezó el rumor de 'qué pasaba con Intrusos', yo le mandé un mensaje a Flor y le dije: 'tenés que venir’. Un placer haber trabajado con la Tauro (Marcela), compañera de camarín, con los chicos que cada vez más somos amigos". “No fue abrupto. Son ciclos y procesos personales. Por lo pronto, seguimos en contacto por acá, por La Nación y en Rivadavia. Y cuando tenga algo más, serán los primeros en saberlo posta”, cerró Maite, muy emocionada.

En ese entonces, la periodista explicó los motivos eran personales, peor no se sabía que iba a sumarse al programa de Ángel de Brito. Y tras el anuncio oficial del conductor, Maite se sinceró y contó la verdad sobre su salida de Intrusos. "Yo la pasé re bien en Intrusos. Pampito y Guido Záffora son amigos míos, los quiero, la realidad es que no hubo un problema”, sostuvo en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Y a continuación, compartió el motivo que le hizo tomar la decisión: “Tuvo que ver con la plata. Sé que hay un tabú en la televisión, que no se habla de dinero, pero la realidad es que no llegué a un arreglo”. “También por eso me fui bien, en los mejores términos con todos”, agregó la panelista. Y concluyó: “Tuve que pensar en mi situación económica y priorizarla. Y no me arrepiento de nada, en ninguno de mis movimientos. Me gustó lo que hice y me gusta ahora volver a LAM”.

Internas en América TV: Ángel de Brito le robó una figura a Flor de la V

En la previa al debut del Bailando 2023, la mayor apuesta de América TV en este año, salió a la luz una nueva interna dentro del canal. Precisamente, Ángel de Brito tomó una drástica decisión sobre LAM y le robó una figura importantísima a Flor de la V.

El conductor del ciclo de espectáculos nocturno hizo el inesperado anuncio durante la emisión del lunes 28 de agosto de LAM. Luego de la despedida de Andrea Taboada del programa, histórica angelita, De Brito dio a conocer la incorporación de una nueva panelista fija que, no es más ni menos, que una periodista que formaba parte de Intrusos.

"Es la primera angelita que vuelve al programa, porque todas las que se fueron nunca volvieron", adelantó De Brito antes de mostrar desde el móvil de quién se trataba. "Se incorpora la semana que viene", continuó el famoso periodista antes de dar a conocer el nombre de Maite Peñoñori.

La famosa periodista formó parte de LAM cuando aún se emitía por El Trece. Primero empezó como notera y luego asumió el rol de panelista, pero a fines del 2021 decidió irse tras recibir una oferta por parte de América TV para integrar el equipo de Intrusos. Finalmente, Peñoñori anunció su salida del ciclo conducido por Flor de la V hace algunas semanas y ahora se conoció su reincorporación al programa que la vio lanzarse en la pantalla chica.