Una figura de El Trece destruyó a Marcela Tinayre: "Me sentí agredida"

Una reconocida modelo y figura de El Trece rompió el silencio y habló sobre su turbulenta relación con Marcela Tinayre.

A pocas horas para su debut como conductora de Polémica en el Bar (América TV), Marcela Tinayre quedó en el ojo de la tormenta por recientes declaraciones de la exmodelo Evelyn Scheidl, otrora una de sus compañeras en el magazine Las Rubias (NetTV), quien la destruyó con fuertes comentarios sobre su turbulenta relación.

Invitada al programa Socios del Espectáculo (El Trece) por su reciente participación en la competencia gastronómica Pasaplatos (El Trece), Scheidl compartió estudio con Teresa Calandra y rememoró algunas memorias del pasado, mientras las pantallas mostraban un compilado de fotografías de sus mejores momentos en los medios. Y ante una instantánea junto a Marcela Tinayre, Adrián Pallares no pudo evitar preguntarle el motivo de su salida de Las Rubias (NetTV), motivando a que la exmodelo indicase: "Hace cinco años que me fui. Ella siempre quiso hacer un programa con hombres".

"Ella se lleva muy bien con los hombres, con las mujeres por ahí le cuesta más trabajar a Marcela pero con hombres se lleva súper bien", completó Teresa Calandra antes de que Evelyn siguiese con su explicación sobre su salida del programa de chimentos que condujo la hija de Mirtha Legrand. “Yo la quiero a Marcela, somos amigas desde que nuestros hijos iban a jardín de infantes, por lo cual tenemos una vida llena de recuerdos y situaciones que vivimos: vacaciones en Punta del Este, viajes, pero el trabajo fue complicado”, siguió.

Subiendo la apuesta, Evelyn reveló: “No fue un tema de exigencia porque yo soy muy exigente conmigo misma, era la primera que llegaba y la última que se iba. Soy muy responsable. No me sentía cómoda, me sentí agredida. Me sentí muchas veces agredida, destratada. Lo digo porque se vio en cámara. Yo no me sentí cómoda porque tomé una postura que no corresponde, porque me enojé y al enojarme estoy mostrando una cara que no soy yo. Vos al público no tenés porque darle la espalda”.

Por último, Scheidl manifestó que prefirió abrirse del programa y cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Tinayre fue categórica. "No", lanzó de forma cortante. "¿Pero la amistad sigue?", le preguntó una de las panelistas. “Sí, sí, la veo, nos hablamos, está todo bien, pero laboralmente es difícil. Dejar un trabajo en estas épocas no es moco de pavo, nadie quiere dejar un trabajo pero bueno... Prevalecía mi salud”, finalizó Evelyn.