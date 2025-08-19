Escandalo en El Trece: una figura confirmó que la echaron del canal.

Una figura de El Trece confirmó que la echaron del canal. El anuncio fue realizado en las últimas horas, generando sorpresa en los televidentes argentinos ya que es una periodista reconocida con una amplia trayectoria en los medios. "Se portaron muy mal", aseguró.

En efecto, quien quedó fuera de la programación de El Trece es Liliana Franco. Ella pertenecía al staff de Mujeres Argentinas. Mostrando su descontento, la protagonista habló en Intrusos y dijo lo siguiente: "La producción de Mujeres Argentinas decidió que no siga más en el programa".

"Se portaron muy mal, porque cuando se fue Evelyn yo también me quería ir, y me suplicaron que no me fuera. Me prometieron que no la iban a renovar a Amalia en junio para que yo me quede", continuó Liliana Franco, quien dio más detalles de su salida de El Trece: "Por razones de presupuesto voy una vez por semana, entonces prefieren discontinuarme; sin embargo, incorporaron a Pampa Mónaco en policiales. Virginia Gallardo dejará porque se va a dedicar a la política y Silvia Fernández Barrio viaja bastante".

Quiénes quedan en el programa Mujeres Argentinas tras la salida de Liliana Franco

Así las cosas, el programa conducido por María Belén Ludueña quedará con solo dos panelistas fijas. Las mismas son Amalia Guiñazú y Valentina Salezzi, quienes están junto a la periodista en este programa matutino que, al menos este martes, es noticia por una escandalosa salida.