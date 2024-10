Picante cruce entre dos figuras de El Trece en pleno vivo.

Durante el programa "Mediodía Noticias", que se trasmite de lunes a viernes por El Trece, los conductores Sandra Borghi y Luis Otero, protagonizaron un incomodo momento al aire ante la mirada de sus compañeros y los televidentes del noticiero. "Vendehúmo y chupamedias", se gritaron los periodistas.

Tras un error de producción que dejó en offside a uno de ellos, los compañeros que encabezan el programa tuvieron un picante cruce verbal que tras varias idas y vueltas casi provoca que uno de ellos abandone el aire del noticiero del mediodía y tengan que frenarlo en vivo.

Todo comenzó cuando la conductora Sandra Borghi tenía que darle el pie a su compañera May Martoreli para que presente una nota pero la periodista no tenía la información necesaria. "¡Bueno, May contanos! No se de qué va a hablar así que lo dejo abierto" admitió y luego le habló directamente al productor con un reclamo al aire: "Tirá título, algo papi".

Tras esto, el otro conductor de "Mediodia Noticias", Luis Otero, explicó que la nota se trataba de un encuentro entre el actor argentino Joaquín Furriel y su par estadounidense Anne Hathaway, lo cual provocó el enojo de Borghi que no dejó que termine la frase. "Pará, pará. No seas vendehúmo ni chupamedias", disparó.

Luis Otero reaccionó rápido y mientras se paraba de su silla amenazando dejar el aire de El Trece en ese mismo momento, le recriminó a su compañera: "Jamás he sido vendehúmo ni chupamedias". Rápidamente Sandra Borghi lo frenó mientras le decía "no, no, que sin vos no somos nada". Por último el conductor trató de aclarar lo sucedido: "Vamos a hablar en serio. El productor lo cantó dos veces, por ahí no apretó el botón tuyo".

Sandra Borghi dio detalles de la pelea con Luis Otero

Luego de lo que sucedió al aire en El Trece, la conductora Sandra Borgui dialogó con el medio Primicias Ya y dio detalles de su relación con Luis Otero. "Nosotros nos cagam.. de risa, nos llevamos todos re contra bien. Nos llevamos increíble todos", aseguró poniéndole paños fríos a la situación.

Picante cruce entre Luis Otero y Sandra Borgui

Además, explicó el chiste en el que incluyeron al productor: "Ahora lo metimos en la joda a nuestro productor por la cucaracha. Somos todos amigos y posta esperamos los cortes para reírnos. Nosotros emulamos una familia sentada en la mesa y cada uno de nosotros tiene un rol y eso transmitimos al aire".