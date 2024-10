Se supo por qué Adrián Suar no fue a los Martín Fierro del Cine: "Papelón"

Adrián Suar no fue invitado a los Martín Fierro.

Este fin de semana se entregaron por primera vez los premios Martín Fierro de Cine y Series para celebrar a lo mejor de la ficción del último año. Si bien estuvo lleno de figuras de la pantalla grande y chica de Argentina, hubo una ausencia que llamó la atención.

El actor y productor Adrián Suar no fue parte de la velada que inauguró estos flamantes premios, algo que sorprendió a muchos y el periodista de espectáculos Ángel de Brito contó porque no estuvo presente. "Un papelón", calificó el conductor desde su programa de streaming "Bondi".

Ante la pregunta de sus compañeros de programa sobre porque Adrián Suar, productor de la serie Envidiosa, que es furor en Netflix, no estuvo en los Martín Fierro de Cine y Series, Ángel de Brito reveló que "Suar no fue simplemente porque no lo invitaron".

Esto no quedó ahí sino que el conductor de LAM agregó: "Un papelón de APTRA y un papelón de América. ¿Cómo no lo van a invitar a Adrián Suar que es la ficción". Enojado apuntó contra la entidad que entrega el premio y que es presidida por Luis Ventura.

Cabe señalar que hace pocas semanas, Adrián Suar fue premiado por la misma entidad que agrupa a trabajadores de prensa de la televisión y radio argentina justamente por su aporte a la ficción nacional tras cumplirse los 30 años de su productora Pol-Ka.

Adrián Suar habñia sido premiado por APTRA hace algunas semanas por su trayectoria.

El pedido de Mirtha Legrand a Javier Milei: "Por favor"

Este fin de semana se realizó primera entrega de los Premios Martín Fierro al Cine y Series que reconoció por primera vez a las películas argentinas. En el marco de la premiación a lo mejor de la ficción del último año, la conductora y actriz Mirtha Legrand sorprendió a todos y le mandó un mensaje al presidente Javier Milei.

"¡Por favor, no cierren el INCAA!", fue lo primero que expresó Mirtha Legrand. Con su Martín Fierro en la mano, insistió en su pedio al gobierno de Javier Milei: “Es lo primero que se me ocurre, por favor no cierren el INCAA”. “Quiero decirles que estoy muy feliz, que soy un producto del cine argentino, hice no sé si 33 o 34 películas", agregó la "Chiqui" Legrand y cuando la corrigieron y le señalaron que eran 36 acotó entre risas: "Bueno, las voy a contar en mi casa”.

Luego la figura de El Trece continuó con sus agradecimientos: “Me siento un producto del cine argentino, toda mi familia, mi hermano José, mi querido hermano José Martínez Suárez, que fue durante 12 años presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, mi hermana Goldi, Silvia Legrand, que también hizo cine, que también merece un aplauso. Y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista”.

Tras esto, Mirtha Legrand retomó su pedido para que el INCAA siga funcionando y financiando el cine nacional. "En mi casa se amaba y se ama al cine argentino. De manera que tenemos que continuar haciendo películas. Si hay gente que de pronto recibió un crédito y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda fuera. Pero no se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana, lo tenemos que mantener los argentinos", cerró.