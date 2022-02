Una excompañera se la pudrió a Jorge Rial: "Siempre discriminando a las mujeres"

Jorge Rial disparó contra una excompañera, esta se cansó de las críticas del conductor y lo destrozó en sus redes sociales.

Una excompañera de Jorge Rial se la pudrió en redes sociales al conductor después de que el periodista apuntara contra ella y sus colegas en los últimos días. "Siempre discriminando a las mujeres", disparó una histórica integrante de Intrusos, cansada de las críticas de su exjefe.

Desde que se fue de América TV en medio de una fuerte polémica por el final abrupto de TV Nostra, Jorge Rial se dedicó a lanzar dardos venenosos en sus redes sociales y en Argenzuela (Radio 10), tanto contra el canal como contra sus excompañeros. De esta forma, el histórico conductor se enfrentó con Luis Ventura, Marcela Tauro y Marina Calabró, entre otros, además de sus fuertes críticas a cómo está Intrusos hoy en día, sin la "maldad" que lo caracterizaba.

Además, Rial volvió a ser tendencia en las últimas horas luego de que revelaran que había tenido una pelea a los gritos con Elizabeth "La Negra" Vernaci en los pasillos de la radio. La encargada de brindar la información en Intrusos fue Marcela Tauro, que lo contó con cierta inseguridad ya que había pasado hacía solo unos instantes. Al enterarse de esto, Jorge Rial disparó muy picante en sus redes sociales contra la periodista y la acusó de tener "graves problemas de dicción".

Podrida de los palitos sin mencionarla, Marcela Tauro le respondió con todo a su exjefe, con quien está peleada desde que se fue de Intrusos en medio de una polémica. "Siempre discriminando a las mujeres del medio... Tu manera de defenderte. Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos @jr", publicó filosa la panelista del programa que conduce Flor de la V. Pero eso no fue todo, porque a continuación compartió otro picante mensaje en contra de Jorge Rial, enumerando lo que ella tiene y él no.

Marcela Tauro destrozó a Jorge Rial en sus historias de Instagram

"Deseo que tengas más amor aún del que yo tengo. Intenté arrobarte pero me tenés bloqueada", siguió Tauro, podrida de los constantes dardos de Rial. En ese sentido, la periodista aseguró que es feliz y trabaja con gente que la hace feliz, además de tener una familia hermosa, un hombre que la ama y un hijo que la adora. Con esto último apuntó claramente a los problemas que tuvo Rial con sus hijas en el último tiempo. Para cerrar, Marcela Tauro terminó su mensaje con una filosa ironía: "Te agradezco los 18 años que hiciste de solidaridad conmigo al darme trabajo".

La escandalosa pelea entre Rial y La Negra Vernaci

Rial será el nuevo presentador de Sobredosis de TV, ciclo de C5N que era comandado por Vernaci y Juan Di Natale. Si bien aún se desconocen los motivos que habrían llevado a los comunicadores a pelearse, se especula con que esa noticia haya enojado a la conductora de La Negra Pop. "Urgente. Exclusivo. Último momento. Insultos, gritos y el gerente corriendo a apaciguar las aguas", escribió la periodista Laura Ubfal desde su cuenta de Twitter, en alusión a la magnitud de la pelea entre "La Negra" y Rial.

Mientras que Marcela Tauro ofreció información al respecto en Intrusos: "Acá muy cerca, en Uriarte y Nicaragua, pasillos de Radio 10 y la Pop, 'La Negra' Vernaci a los gritos con un conductor". "'Fracasado, forro pelotudo' le habría dicho. Tuvo que ir el gerente de C5N a la radio. Intervino para separarlos. Estaba Elio Rossi también en el medio", cerró la panelista del ciclo ahora conducido por Florencia de la V.