Una actriz de Los Juegos del Hambre reveló que fue abusada en pleno rodaje: su devastador relato

Una reconocida actriz de la saga de Los Juegos del Hambre reveló que fue abusada sexualmente durante el rodaje de la tercera película.

Una actriz de la saga de Los Juegos del Hambre sorprendió a Hollywood con una dolorosa confesión: que sufrió un abuso sexual en el rodaje de la tercera película, Sinsajo (2015), dirigida por Francis Lawrence. La joven contó su historia por primera vez, ocho años después de lo ocurrido, y lo hizo a través de un posteo en sus redes sociales, con el fin de incentivar a otras mujeres a hablar.

Esta no es la primera vez que una actriz denuncia haber sido abusada sexualmente durante un rodaje. María Schneider, Tippi Hedren y Eliza Dushku fueron otras de las tantas reconocidas estrellas de Hollywood que sufrieron abusos en rodajes por parte de directores. Esta vez, fue Jena Malone quien alzó la voz y compartió su vivencia.

Jena publicó este texto junto a una imagen de sí misma en un campo, que tomó justo el día en que terminaron de filmar la película y se estaba despidiendo de sus compañeros. "Estábamos rodando en una hermosa finca en el campo de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir a este campo para poder llorar y capturar este momento", recordó la actriz.

Y explicó que aunque se trataba de un momento excepcional en su carrera, "estaba pasando por una ruptura amorosa y una agresión sexual" que sufrió por parte de una persona con quien había trabajado en aquella película. Sin embargo, no especificó quién fue el agresor. "Estaba muy agradecida por este proyecto, por la gente a la que me había unido y por el increíble papel que me había tocado interpretar. Una mezcla de emociones que ahora estoy aprendiendo a asimilar", confesó.



"Me gustaría que no estuviera ligado a un acontecimiento que fue tan traumático para mí, pero supongo que esa es la verdadera naturaleza de la vida. Cómo conciliar el caos con la belleza", reflexionó Jena. Además, aseguró que durante estos años trabajó muy duro "para sanar, aprender y hacer las paces" tanto con su agresor sexual como consigo misma y con su historia.

"Fue difícil hablar de Los Juegos del Hambre sin sentir la agudeza de este momento, pero estoy preparada para superarlo y recuperar la alegría y el logro que sentí", agregó la actriz. Por último, les envió "mucho amor" a todos los sobrevivientes de abusos sexuales y los invitó a enviarle un mensaje a quienes necesitan hablar sobre sus experiencias. "El proceso es muy lento y no es lineal. Estoy aquí para cualquiera que necesite hablar y desahogarse. Por favor, envíenme un mensaje si necesitan un espacio seguro para ser escuchado", se despidió.

Los mensajes de apoyo para Jena Malone tras su devastador comunicado

Varias figuras de Hollywood le dejaron mensajes de apoyo a Jena en su publicación. La actriz Willow Shields, quien trabajó con ella en la saga, le escribió: "Esta publicación me dejó sin palabras. Te entiendo y espero que a pesar de que sea un proceso lento te encuentres bien, Jena". "Te quiero. Gracias por compartir tu vulnerabilidad", le comentó el fotógrafo Ryan Pfluger. "Tu luz y tu valentía son tan brillantes. Gracias por esto", sumó el actor Griffin Matthews. Miles sobrevivientes de abusos sexuales también le dejaron mensajes de cariño a la actriz, a quien le agradecieron por haber contado su historia.

La Línea 144 brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.