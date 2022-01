Un reconocido cocinero regresa a la televisión para reemplazar a Ariel Rodríguez Palacios

Un reconocido cocinero volverá a la televisión argentina, donde reemplazará a Ariel Rodríguez Palacios, que dejó El Nueve en diciembre pasado.

Un muy conocido y querido cocinero volverá a la televisión argentina tras su inesperada salida de un programa que supo conducir durante años en la TV Pública. El chef se hará cargo de la conducción de Qué Mañana! (El Nueve), en reemplazo de Ariel Rodríguez Palacios, que el 30 de diciembre pasado se despidió de sus espectadores en medio de una profunda emoción.

Después de 5 años al frente de Qué Mañana!, Ariel Rodríguez Palacios se despidió del mismo el pasado 30 de diciembre. Sin proyectos en el horizonte y tras muchos años en la televisión, el destino laboral del reconocido chef es incierto, dado que no hay rumores que lo vinculen a algún otro programa de la pantalla chica. De todos modos, a Rodríguez Palacios se lo podrá seguir viendo en El Nueve ya que hasta mediados de febrero repetirán viejas emisiones de Qué Mañana! con su histórico conductor.

En las últimas horas se habría confirmado quién será el reemplazante de Rodríguez Palacios al frente de Qué Mañana!. Se trata nada menos que de Guillermo Calabrese, quien fue conductor de Cocineros Argentinos (TV Pública) durante varios años. Calabrese reemplazará a Rodríguez Palacios en la segunda mañana de El Nueve, al frente de un programa que mantendrá un formato similar al clásico. Lo que no se mantendrá será la escenografía para Qué Mañana!, que regresará con su nuevo conductor a mediados de febrero del 2022.

Cabe recordar que Rodríguez Palacios fue acusado de acoso por Geraldine Neumann cuando trabajaron juntos en Qué Mañana! en el 2014. "Me hacía desfilar y señalaba mi cola. Daba a entender lo bien que la habíamos pasado la noche anterior. Le expliqué en reiteradas ocasiones que no me gustaban esos chistes, que yo estaba casada y no era un juego que me interesara", contó la hermana de Nicole en el 2018, en Pamela a la tarde. Su marido, Jorge Otamendi, también cruzó en redes sociales al cocinero por este tema y le aseguró que se le venía "la noche".

Las despedida de Ariel Rodríguez Palacios al público

"Es simple, te hicimos compañía o tratamos. Nunca tratamos de llevarte mala onda", lanzó el condcutor acerca de la esencia de su programa. Luego, esbozó algunas palabras sobre lo que cree que ha generado Qué Mañana en el público: "Siempre acompañarte en los momentos en que por ahí veías esto, y por lo menos acá, la cara para abajo no se te iba a poner. Desde cocinero también, cuando la gente me dice: ‘che, me salió el pollito’ o ‘buen postre hoy’".