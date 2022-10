Un futbolista internacional se acercó a Jujuy Jiménez: "Me mandó"

La modelo sorprendió al revelar el nombre del futbolista que le escribió por Instagram. Sofía "Jujuy" Jiménez analizó las tácticas que considera que ese deportista tiene para acercarse a mujeres.

Sofía "Jujuy" Jiménez dio a conocer qué icónico futbolista de trascendencia internacional le escribió un pícaro mensaje por las redes sociales. La modelo y conductora de televisión dejó en claro que se trató solo de un mensaje por chat que no pasó a mayores, pero igualmente sorprendió a todos por la magnitud de la figura del futbolista a nivel mundial.

"En algún momento me escribió, lo que pasa es que lo siento como tan lejano que ya hasta me olvidé. Fue un simple mensajito que me mandó él en su momento. Mensajito va, mensajito viene pero quedó ahí. Nunca pasó nada ni nos vimos", comenzó su descargo la expareja de Guillermo "El Pelado" López, en diálogo con Flor Peña en La Puta Ama, sobre un mensaje recibido por parte de Neymar.

Jiménez analizó la manera de acercarse a las mujeres que Neymar tendría en sus interacciones de redes y sostuvo: "Para mí es ese tipo de personaje que tiran mensajes a varias y la que pica, pica, pero yo no piqué; nos hablábamos por WhatsApp, y después le dejé de contestar".

La angustia de Sofía "Jujuy" Jiménez por los comentarios detractores sobre su cuerpo

"Cómo les conté en mis stories recién, anoche llegué a mi casa terminando una semana muy linda, plena de mucho trabajo que amo, y de repente, me encuentro con unas fotos en Ciudad Magazine de un evento al que había asistido junto a otros personajes del medio", enunció la modelo en una publicación de Instagram. Y agregó: "Feliz entro a chusmear para ver qué onda, empiezo a leer los comentarios y fue inevitable quedarme helada y sorprendida con tanto odio y mensajes tan autodestructivos. Y digo auto, porque en realidad no hacen más que proyectar el enojo, bronca, inseguridades que tienen dentro".

Jiménez intentó aconsejar a sus seguidores para que encuentren una manera de dejar de ser destructivos con otras personas y soltó: "Me encantaría poder transmitirles a todos ellos que si buscan y revisan bien adentro de ellos mismos encontrarán cosas hermosas y valiosas. Pero se qué no es un trabajo fácil, por eso tampoco los juzgo y simplemente entiendo que estamos en diferentes momentos del camino de la evolución".

"Agradezco todo mi autocuidado y lo compasiva que soy conmigo misma, ya que eso me hace más fuerte y me permite recibir todo eso desde un buen lugar. Quizás en plena pandemia me pasaba esto y ni te la contaba", cerró la modelo.