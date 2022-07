Un exIntrusos salió a responderle con todo a Jorge Rial: "Me banqué cosas que no conté"

Un ex integrante de Intrusos disparó picante contra Jorge Rial luego de que el conductor lo tratara de "boludo" y de filtrar información.

Un expanelista de Intrusos salió a responderle con todo a Jorge Rial, quien hace un tiempo lo trató de "idiota" y de filtrar información del histórico programa de espectáculos de América TV. "Me banqué cosas que después no conté", reveló el periodista, muy picante, en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad).

Fiel a su estilo directo y confrontador, Jorge Rial hace algunos meses acusó a un excompañero de Intrusos de filtrar información del programa. "Me acuerdo cuando el boludo chateaba pasando información de Intrusos y se olvidó que tenía su teléfono todavía conectado al plasma", aseguró el conductor en Argenzuela. En ese sentido, agregó durísimo: "¡¡¡Su carita cuando vio que todos estábamos leyendo lo que ponía!!! Él era el informante. Pocas veces me topé con alguien tan idiota".

Pasó un tiempo, pero finalmente la víctima de estas filosas palabras salió a responderle a Rial, y lo hizo con todo. "No me provocó nada lo de Rial. No lo entiendo, pero no me hizo nada porque mis compañeros y compañeras me quieren. Me pareció una chicana innecesaria porque es volver a algo que ya no da", comenzó asegurando el panelista en díalogo con Por si las moscas.

El periodista de espectáculos también destacó que durante su paso por Intrusos se sintió en la "universidad", ya que aprendió a moverse en el medio, tener sus propias fuentes e información y a chequear. "Fui parte de un armado muy importante, con un equipo muy importante, con un conductor muy importante, en un momento muy difícil del programa y yo me la banqué con toda, como un rey", agregó.

Muy picante, Guido Záffora sumó un mensaje directo para Jorge Rial: "Yo me banqué cosas que después no conté porque son temas puertas para adentro, pero me quedo con eso". "Sé quién soy, la gente que trabaja conmigo sabe quién soy, y por eso me siguen contratando, me siguen llamando para trabajar. Estoy muy tranquilo conmigo mismo, que no es poco en este medio", cerró finalmente el panelista de Es por ahí (América TV).

El fuerte enojo de Luis Ventura con Rial

El conductor de Secretos Verdaderos reveló si tomaría un café con su excompañero de Intrusos y sorprendió con una picante ironía. "Ya tomé varios cafés. ¿Antes o después de que me rajara?", respondió contundente Ventura ante la pregunta basada en si se juntaría en un café con el conductor de Argenzuela. "Si lo paga él, sí", latigó con la ironía que lo caracteriza.

Ventura asistió a la función de prensa de Network, la obra teatral dirigida por Corina Fiorillo y protagonizada por Coco Sily, Florencia Peña, Pablo Rago, Eduardo Blanco y César Bordón, y en ese marco pudo dialogar con este medio. El periodista también se refirió a la comparación que Karina Mazzocco hizo entre él y el personaje Woody de la película Toy Story, en alusión a la lealtad del periodista con sus compañeros, y soltó: "De Karina solo puedo esperar cosas buenas. No tiene maldad".