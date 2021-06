Ulises Bueno renunció a ShowMatch y Tinelli lo apuró en vivo: "Quiero que lo digas públicamente"

El participante de La Academia decidió dejar el certamen y el conductor lo tomó por sorpresa en el aire de El Trece. Marcelo Tinelli sufrió otra baja en la competencia.

En las últimas horas, una nueva renuncia sacudió a Marcelo Tinelli. Es que su programa, ShowMatch, no sólo sufre los números de bajo rating sino que también ve partir a figuras por las que apostó para el nuevo certamen de La Academia. En este caso, fue Ulises Bueno quien anunció su adiós debido a nuevos compromisos laborales. Y fue allí donde, de forma inesperada, el conductor lo apuró en vivo: "Quiero que lo digas públicamente".

“Queríamos decirles algo porque Ulises hoy ha pedido un tiempo hoy, unos dos meses más o menos para rearmarse. Ya lo habías dicho antes, pero quiero que lo digas públicamente, nosotros ya lo sabíamos”, lanzó Marcelo Tinelli, no dejándole opción al artista cuartetero. En ese momento, Bueno debió tomar la palabra y dar a conocer en el aire de El Trece las razones por las que abandonó la competencia.

Sin rodeos, el cantante aseguró: “Me ha salido una propuesta muy importante de trabajo para grabar feats con gente del exterior. Tengo que grabar mi próximo CD”. Luego de cumplir su cometido y de lograr que Ulises Bueno confirmara su renuncia, Marcelo Tinelli le respondió: “Bueno, vamos a esperarte estos dos meses, no vamos a ponerte una pareja de reemplazo. Van a entrar otras parejas, pero bueno, nos encanta tenerte acá, entendemos perfectamente. Aparte habías planteado que podía salir esta posibilidad”.

“A nosotros nos pone muy tristes porque estábamos muy contentos de estar acá", cerró Ulises Bueno. De este modo, y sumándose a las bajas de Lourdes Sánchez y el "Chato" Prada, el cordobés y su novia Rocío Pardo le pusieron fin a su corta estadía en La Academia. Al menos, de forma provisoria si tomamos en cuenta las palabras del propio Marcelo Tinelli.

Pablo Granados rechazó volver a ShowMatch para vivir en el campo

El humorista Pablo Granados ha sido uno de los históricos personajes que acompañó a Marcelo Tinelli a lo largo de los años en la televisión argentina. Sin embargo, decidió darle un giro radical a su vida, rechazar la propuesta de volver a ShowMatch y dedicarse a una vida campestre. Meses atrás, en una entrevista que realizó con La Nación, el rosarino aseguró: "La principal razón es que estoy viviendo en el campo, medio aislado porque le tengo mucho respeto al virus”.

Por otra parte, Pablo Granados agregó: “Segundo, es lo que siento. Estuvo buenísimo todo lo que hicimos ahí cuando estuvimos, pero yo ya no soy el mismo. Amo a mis compañeros y tengo gran admiración por todos ahí adentro, pero ahora no siento esa excitación por volver a hacer lo mismo tantos años después”.

“Encima estoy con un problema en el ciático desde hace semanas que tengo que mejorar y no me deja avanzar. ¡Estoy viejo!”, sentenció Granados, quien intentó ser sondeado por su amigo Pachu Peña para cambiar la decisión. Sin embargo, su respuesta siguió siendo la misma y es por eso que ya no se observa a la histórica dupla en el aire de El Trece.