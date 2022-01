Triunfó en Showmatch con Tinelli y quiere ser política: "Hay que hacer algo"

Una ex participante de ShowMatch, programa de Marcelo Tinelli emitido por El Trece, anunció que tiene el deseo de hacer política para "ayudar a los niños".

Una ex participante de Showmatch (El Trece), reconocido programa conducido por Marcelo Tinelli, sorprendió al ambiente de la televisión argentina y anunció que ahora quiere dedicarse a la política. De hecho, en los últimos días renunció a una obra de teatro para dedicarle más tiempo a otros proyectos personales que tiene en mente de cara al 2022.

La protagonista le brindó una entrevista exclusiva al portal Diarioshow, en la que reveló qué hará de su vida en los próximos meses. Lo que más llamó la atención fue que la actriz y modelo reconoció que aceptaría ser parte de algún espacio político sólo "para ayudar a los niños".

Belén Francese quiere meterse en la política

La ex concursante de Showmatch admitió que ser madre por primera vez le cambió la vida y que actualmente tiene otros propósitos: "Mi sueño a futuro es tener un hogar para las mujeres y los niños en situación de calle". Además, señaló que "los niños son los más desprotegidos del país" y que eso le duele "en el alma" porque "es el más indefenso y el desprotegido, las leyes son un horror y tienen que cambiar".

"La ley de adopción me parece bochornosa porque hay tantos chicos que podrían estar con familias que les darían amor", añadió la protagonista, que además opinó que en esos casos "tienen que darlo a una familia que le dé amor, sin tanto rollo y años de espera".

Pese a que aclaró que se se sintió "apolítica toda la vida", reconoció: "Por lo único que me metería sería por esto, que es una causa por la que lucho hace muchos años y ahora se hizo más visible. La gran mayoría de veces lo hago sola, otras veces me acompañan las marcas". A su vez, insistió con que "los niños no merecen sufrir y merecen condiciones dignas porque son los más indefensos e inocentes. No tienen por qué vivir en la calle y sufrir maltratos".

Consultada acerca de si algún espacio se le acercó para comenzar a trabajar al respecto, Belén Francese contestó: "Me pasó en varias oportunidades que me ofrecieron un dinero para que hable bien de un partido. Nunca transé con esas cosas porque nunca me interesó y yo no me vendo. Lo único por lo que metería es por este tema en particular, y si no seguiré haciéndolo desde este lugar". Por último, la bailarina porteña de 40 años señaló que esta causa "desde la política es mucho más visible, pero la situación cada vez está peor y hay que hacer algo urgente".

Tinelli y Belén Francese, juntos en Showmatch.

Belén Francese y la televisión en 2022

Acerca de los proyectos de TV que tendrá de cara al 2022, Belén Francese indicó: "Grabé en Paramount Plus embarazada, con una panza enorme, en el reality de Marley y Mirko. No podía ni caminar, era una bola de felicidad, porque estaba de ocho meses. La pasamos re lindo".

Finalmente, Francese también sostuvo que realizó una producción especial, aunque optó por no brindar demasiados detalles al respecto: "Embarazada trabajé también, hice un streaming con Roly Serrano estando de tres meses pero nadie sabía nada, entonces yo tenía que parar para tomar aire. También hay algo más, pero todavía no puedo decir nada".