El sorpresivo adiós de Belén Francese a la actuación: el motivo de su retiro

Belén Francese anunció una sorpresiva despedida de la actuación y se conocieron detalles del motivo por el que tomó la decisión.

Hace rato que Belén Francese dejó de tener apariciones constantes en obras de teatro, canales de televisión y, específicamente, en los medios que tienen que ver con el mundo del espectáculo. Y en las últimas horas, se conoció una decisión completamente inesperada por todos sus fans: dejará la actuación.

La actriz y modelo que participó en el Bailando por un Sueño de ShowMatch ya no realizará temporadas de verano en el teatro. De hecho, y de acuerdo a lo que indicó La Pavada del diario Crónica, rechazó una buena cantidad de ofertas de cara al 2022, por lo que será su primera ausencia en 17 años de carrera.

Pero, ¿por qué Francese dejará la actuación? Al parecer, este tipo de trabajo le demanda mucho desgaste físico y además requiere de mucho tiempo de dedicación para poder enfocarse al 100%, teniendo en cuenta que debe ensayar, estar varias horas antes de cada show y luego rendir de buena manera en cada obra.

Belén Francese deja la actuación.

La decisión de Belén Francese también pasa por una cuestión familiar. Su objetivo es estar más tiempo junto a su hijo, Vitto Doménico, a quien dio a luz en junio pasado. El pequeño lo tuvo junto a su marido, Fabián Lencinas, quien se desempeña como empresario y dueño de Andina MP&B, consultora y productora de eventos; y creador del evento Golf por los Caminos del Vino.

Cuál es el futuro de Belén Francese: a qué se dedicará

Si bien optó por dejar de trabajar en el mundo de la actuación, Belén Francese dirá presente en uno de los envíos de "Por el Mundo", programa exitoso emitido por Telefe, que cuenta con la conducción de Marley y la compañía de su hijo Mirko.

La angustia de Belén Francese tras haber dado a luz a su hijo

De acuerdo a lo que indicó Belén Francese en una entrevista con LAM (El Trece), los primeros días como madre se le hicieron complicados. "Sufrí una crisis existencial, de angustia porque no sabía qué iba a hacer con un bebé tan chiquito, no quería ni asomarme a la puerta", reconoció la actriz.

Así como brotó en ella un sentimiento de amor profundo que jamás sintió, también aparecieron sensaciones y miedos que no conocía: "Me fui poniendo canchera y se me pasó, pero los primeros días no fueron fáciles". "Nosotros maternamos y paternamos a full. Encima Vitto es muy chiquito y la verdad es que vino muy poca gente a casa: mi mamá, mis hermanos, Moria y Virginia Gallardo... y nada más", agregó.