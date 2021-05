Trabajó con Adrián Suar, se pelearon y lo destrozó: "Yo a los macristas los detesto"

Adrián Suar, liquidado de forma inesperada por un ex compañero suyo.

Leonardo Bechini es el guionista que creó las telenovelas Poliladron y Verdad/Consecuencia, dos de las grandes entregas con las que Polka saltó a la fama. De este modo, se transformó en una pieza fundamental de la productora de Adrián Suar. Sin embargo, y según relató en diálogo con Radio Zónica, ocurrió un episodio en el que ambos relucieron sus posturas ideológicas y todo terminó con la renuncia de este protagonista.

"Yo estuve los primeros diez años en Polka. Pero me pasó con 099 Central que yo concebí esa historia para hablar de los desaparecidos. Uno de los protagonistas fue Facundo Arana, el personaje de él era un primer nieto apropiado y era la primera vez que se hablaba en televisión de eso...y cuando viene el desenlace de todo eso, cuando aparece la abuela de ese personaje", comenzó diciendo Bechini.

Acto seguido, el guionista reveló: "Adrián dijo 'pasemos esto rápido, que no le interesa a nadie'. Y ahí me dio una bronca, y yo ahí decidí irme, renuncié a 099 Central y a Polka". De este modo, Bechini dejó al descubierto a Adrián Suar por minimizar un tema tan sensible como lo es la desaparición de hijos y nietos en la última dictadura cívico-militar que se llevó adelante en Argentina.

"La relación ahora es inexistente. Adrián ha sido una persona entrañable para mí, pero quizás lo ideológico nos separó, y no lo podés disimular. Yo tengo convicciones muy férreas, yo los detesto a los macristas, y lo confieso", sentenció Bechini, quien ya no tiene vínculo con quien fue su compañero y socio de grandes éxitos de las telenovelas argentinas.

Nueva denuncia contra Adrián Suar por plagio: "Viene y te saca todo"

Adrián Suar fue nuevamente denunciado por plagio. Esta vez, y en diálogo con La Nación, fue la dramaturga Patricia Suárez quien aseguró que la novela ATAV: Argentina, Tierra de Amor y Venganza estuvo basada en una obra suya. La tira se estrenó en 2019 y tuvo cierto éxito en la audiencia de El Trece.

“No me han dado un año de descanso gracias a Dios, siempre están haciéndose. Esta vez, se trata de un grupo rosarino, casi 30 actores que se juntaron, armaron un fideicomiso en la Bolsa y vendieron acciones para no depender del Incaa ni de todas esas tristezas del subsidio que no llega o no te lo dan. Ya empiezan a filmar, seis capítulos de media hora, dirigidos por Damián Ciampechini, con la historia de las prostituyas polacas más la mafia rosarina. Tuve que rehacer muchísimo”, comenzó diciendo Suárez.