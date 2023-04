Tomás Holder compartió un posteo que preocupó a todos: "Es triste"

El exparticipante de Gran Hermano subió una historia a Instagram con una profunda reflexión. El posteo despertó la preocupación de sus fans.

El exparticipante de Gran Hermano Tomás Holder se está preparando para debutar en la pista del Bailando 2023. El fugaz y controvertido paso del rosarino por la casa más famosa del país le aseguró un futuro en la televisión Y si bien se mostró muy entusiasmado con trabajo al lado de Marcelo Tinelli, en la últimas horas compartió una profunda reflexión en Instagram y preocupó a sus fans.

"Entendí que a veces podemos tener todo, pero sin alguien con quien compartirlo, es triste y vacío, cuiden a los que aman, no traicionen su confianza, y sean fieles, es lo único que queda para poder ser feliz", escribió el tiktoker tras jugar a las preguntas y respuestas con sus seguidores. El descargó dejó en evidencia que el rosarino quedó muy afectado por la ruptura con su novia.

Holder subió una profunda reflexión a Instagram

"¡La fidelidad es un acto que demuestra la clase de persona que sos! No se olviden de esto... Todos quieren subir, ¡Pero hace frío arriba!", continuó en lo que parece ser un descargo sobre su situación sentimental. "Por eso, quedate con esa persona que te hace feliz, te acepta como sos y te hace querer ser mejor persona. ¡Todo gran hombre es acompañado de una gran mujer!", agregó.

La publicación despertó preocupación y horas más tarde decidió eliminar la historia. Sin embargo, continuó el juego con sus fans y cuando un seguidor le preguntó "¿Por qué la gente que más tiene es la más depresiva?", Holder contestó: "Uno a veces piensa que más es mejor... ¡Pero estamos tan equivocados!".

Pero esta no fue la única que llamó la atención, sino que luego habló sobre la posibilidad de volver a estar de novio en 2023. "Obvio que sí, pero la persona que esté a mi lado tendría que bancar mucho la exposición y acompañarme en todo. No será pública mi pareja", subrayó.

Holder protagonizó un escándalo en Uruguay y fue denunciado

Los exjugadores de Gran Hermano son muy solicitados para realizar presencias en boliches y eventos, y Holder no es la excepción. El joven fue contratado en Uruguay para hacer una publicidad, pero el influencer terminó denunciado por cumplir con lo pactado, según reveló la cuenta de Twittter de LAM.

"Un shopping muy importante en Uruguay se contactó con el influencer y cerró acciones presenciales este fin de semana", contó el periodista Pepe Ochoa en un video que compartió el programa de América TV. "Dentro de las negociaciones, Holder pidió el mismo caché que Nacho Castañares Pose, finalista del reality de Telefe. Le sorprendió mucho al shopping que él dijo y aclaró 'yo no voy en barco, denme 2 pasajes de avión'. El shopping obviamente accedió", agregó.

A continuación, Ochoa sumó: "Le dan a Holder todo lo que quería pero el tema fue que Holder nunca se subió al avión. Nunca fue a Uruguay y dejó colgadas todas las acciones que tenía pautadas con este shopping". Luego de dar a conocer lo sucedido con el ex GH, el periodista afirmó que los empresarios charrúas "están re calientes".

Y cuando la acusación cobró trascendencia, el influencer decidió dar su versión de los hechos a través de Instagram. "Nadie firmó ningún contrato conmigo. No tiene nada de malo que no quiera ir en barco porque me produce náuseas... ¡Así que la verdad no tiene nada de malo que prefiera quedarme en el país!", sentenció.