Todo listo: Marcelo Tinelli confirmó la fecha en que vuelve el Bailando

El nuevo gerente artístico de América TV lanzó la fecha de regreso de ShowMatch y nuevas parejas que se suman al certamen de baile.

Desde su llegada a América TV como gerente artístico Marcelo Tinelli se encuentra cocinando el regreso de ShowMatch a la pantalla chica. Tras meses de filtraciones de algunas de las parejas que participarían del certamen, la señal confirmó que Moria Casán fue la primera jurado en firmar el contrato y Tinelli aprovechó para romper el silencio y dar a conocer la fecha de debut del reality.

En un móvil con Intrusos (América TV), Marcelo hizo un repaso por los jurados que ya están confirmados y reveló en que mes volvería a la pantalla: "Ya firmó Moria, Ángel, Pampita. Tenemos a casi todos los participantes cerrados. Nos faltan dos o tres, pero ya está todo listo el estudio. Esperemos estar en agosto al aire". En su declaración, omitió el nombre de un jurado imprescindible que se rumoreó estaría en la nueva temporada del Bailando: Marcelo Polino. El experimentado periodista de espectáculos se convirtió en uno de los jurados más icónicos que pasaron por el reality de baile y los seguidores esperan ansiosos su presencia en esta nueva edición.

Además, "El Cabezón" enumeró algunas de las nuevas celebridades y mediáticos que se sumarían a bailar en el nuevo Bailando: "Con Noelia Pomba hablamos de palabra y está todo bien. 'El Bicho' (Gómez) y Anita (Martínez) estarían, Romina Uhrig de Gran Hermano es también una gran incorporación, con Dani 'La Chepi' tenemos reunión mañana, calculo que va a estar y a mí me encanta como humorista".

Rodrigo Vagoneta confesó lo peor de trabajar con Tinelli y lo mandó al frente: "Me daba miedo"

Rodrigo Vagoneta es uno de los humoristas más representativos del exprograma del Show de VideoMatch, liderado por Marcelo Tinelli desde los años '90 hasta mediados de los 2000. Y con el correr del tiempo, el protagonista decidió hablar sobre su experiencia de trabajar con "El Cabezón" y expuso cuál era uno de sus mayores miedos.

"Le pedía a Dios no hacer cámaras ocultas en Videomatch. No me gustaban, me daban miedo", aseguró Rodrigo Vagoneta en Doble Mérito. De este modo, y pese a que las cámaras ocultas fueron gran parte del éxito del Show de VideoMatch, no todos sus intérpretes estaban cómodos al realizarlas.