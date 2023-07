Tinelli pateó el tablero: América TV anunció drásticos cambios en la programación

El canal hizo una publicación en las redes sociales que causó gran revuelo. Un programa histórico de la señal fue el más perjudicado.

Marcelo Tinelli llegó a América TV como gerente artístico y no dudó en tomar una decisión que afectó a unos de los históricos programa de al señal. Pese a las críticas que recibió la gestión del expresidente de San Lorenzo en el canal de aire, el directivo no dio el brazo a torcer y la renovación de la programación será una realidad.

La gran apuesta de América para la segunda parte del año es el Bailando 2023, pero la competencia de baile no será la única novedad. La llegada de Mariana Fabbiani revolucionó el canal e Intrusos fue el gran perjudicado con el arribo de la nieta de Mariano Mores.

Aunque semanas más tarde de lo planificado inicialmente, el próximo 17 de julio comenzará El Diario de Mariana (DDM), el mismo formato que la conductora tuvo durante años en El Trece. El magazine irá a partir de las 14.30 y está previsto que dure un poco menos de dos horas, más precisamente una hora cuarenta y cinco.

De está forma, Intrusos comenzará más temprano (12:30). El nuevo horario estaba decidido hace varias semanas, pero se postergó por las demoras en el comienzo del ciclo de Mariana Fabbiani. De hecho, Héctor Rossi se despidió del programa que conduce Flor de la V porque no podía acoplar sus otros trabajos con el nuevo esquema.

De acuerdo a lo informado por Jorge Rial, las demoras en DDM se debieron a que las autoridades no estaban conformes con los pilotos. "Complicados los debut en América TV. Se atrasó una semana el estreno de Mariana Fabbiani. No conforman los pilotos y no le pegan a la escenografía", indicó el conductor de C5N en su cuenta de Twitter.

No obstante, parece que la producción encontró la solución a los problemas y el canal ya informó la nueva programación de las tarde en sus redes sociales: "TARDES PODEROSAS EN LA PANTALLA DE AMÈRICA TV". Por lo que Intrusos irá a las 12.30, DDM a las 41.30 y A La Tarde a las 16.15.

Internas en América TV: Fernando Dente habló con Marcela Tinayre tras su duro cruce

Fer Dente y Marcela Tinayre son dueños de las noches de América TV. Sin embargo, la relación entre las figuras tuvo serios inconvenientes en las últimas semanas. Luego de varios cruces en vivo, los conductores se encontraron en la ceremonia de los Martín Fierro y el actor de de comedias musicales reconoció que sintió temor ante la posible reacción de la hija de Mirtha Legrand.

Al comienzo de su programa de este lunes, Fernando comentó que se encontró con Marcela Tinayre en la gran fiesta de la televisión. "Me la crucé y yo estaba re cagado, por qué claro, yo me doy cuenta que acá hago chistes, me hago el gracioso y todo pero el programa lo ven, y después me la tengo que bancar", comenzó.

La conductora de Polémica en el Bar le había dedicado picantes comentarios por las demoras en la entrega del aire. "Me cambié en al auto. Vengo de Rosario. Gracias Dente, me diste 15 minutos más, porque venía tarde", soltó a modo de chicana. Minutos más tarde, en alusión a la efemérides del día, Marcela lanzó: "Yo ya pensé 'hoy es el Día del Arquero' y Dente me iba a entregar el Día del Arquero".

Con ese antecedente, el presentador de Noche al Dente temió recibir un nuevo reclamó de la madre de Juana Viale, pero la reacción de Marcela fue inesperada. "Primero vino (Darío) Barassi y empezó a decir 'se aman o se odian' y Marcela (Tinayre) me dice 'Vi que me dijiste la chanchita el otro día'", comentó Fer. "Yo le dije que no, que fue Natalia Oreiro que contó que a tu personaje en 'La Máscara' era la chanchita", continuó. Finalmente, Dente cerró: "Ya la invité, así que la estamos esperando y me dijo que iba a venir".