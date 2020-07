La conductora Denise Dumas rompió el silencio tras la pelea que tuvo con Marcela Coronel por la continuidad de la cuarentena obligatoria, que podría determinar la renuncia de la panelista.

El escándalo se desató cuando la exmodelo apoyó una apertura de la cuarentena, mientras que la periodista expresó su preocupación por quienes rompen el aislamiento para manifestarse y el aumento de la capacidad en uso del sistema de salud. Si bien la discusión fue cordial al aire, en el corte, Coronel se habría mostrado molesta por las palabras de Dumas y en medio del llanto, lanzó un alfajor por la bronca contenida.

Tras la pelea, fue la conductora quien salió a hablar y afirmó que nunca se enteró de la molestia de su compañera, ya que ella se encuentra haciendo el programa desde su casa."No hay nada personal, yo estaba dando un pensamiento mío y nada contra ella. Ella dijo algo y yo le contesté con mi idea, nada más. Yo a Marcela la adoro", afirmó en declaraciones a Primicias Ya. Y agregó: "Yo me enteré el lunes porque salió en los portales, ella no me dijo nada. Pero no tengo idea, supongo que va a estar todo bien. Me enteré después que se había molestado, pero yo la quiero un montón y somos amigas, nos conocemos hace años".

Mientras la panelista decidió tomarse unos días para pensar si renuncia o no al ciclo, Dumas explicó que no se cruza con ella debido a la rotación del programa debido a la pandemia de coronavirus y deseó que "ojalá siga todo bien".

"No hubo discusión porque yo no estaba en el piso, no discutió conmigo. Yo estaba en mi casa y ella en el estudio, yo nunca me enteré de nada hasta ayer lunes a la tarde. Yo nunca hablé con ella fuera del aire. Hacemos un programa donde debatimos y todo, intercambiamos ideas entre todos", aclaró.

En ese sentido, sostuvo: "Si no se siente cómoda, está buenísimo que piense, y la verdad es que tiene que trabajar en un lugar donde se sienta bien y feliz. Pero no fue nada personal contra ella. Nunca me imaginé que algo le podía molestar, la idea es que estemos todos felices trabajando. Yo en eso respeto un montón. Me es muy difícil de hablar de algo que no ni me enteré en el momento, no puedo entender lo que pasó".

Además, resaltó que "jamás le faltaría el respeto" y destacó que Coronel es "muy profesional". "Supongo que le molestó cuando dije que uno 'habla sin saber', pero no era hacia ella, era para todos. Todos hablamos sin saber cómo la gente que la pasa sin laburo, nosotros gracias a Dios tenemos laburo. Di mi opinión y ella la de ella, fue un debate televisivo y nada más", concluyó.