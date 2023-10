Tensión en América TV con lo que pasó con Flor de la V: "Todos van a saber quién sos"

Flor de la V se encuentra en el ojo de la tormenta por una grave acusación en su contra. La conductora de Intrusos por América TV, contra las cuerdas.

Flor de la V es una actriz y conductora de televisión que está al frente de Intrusos por América TV desde 2022. Desde su ingreso al programa de espectáculos, se vio involucrada en distintos escándalos con sus propios compañeros, y en esta oportunidad, un posteo en redes sociales la habría dejado mal parada.

En las últimas horas, Flor de la V recibió una serie de comentarios inesperados sobre su rol como líder de Intrusos al ser la conductora. A través de historias de Instagram, un panelista que ya no está más en el ciclo que se emite por América TV se cansó y expuso la verdad de su salida de manera contundente.

El duro posteo de Lucas Bertero en sus historias de Instagram

"Un año y me dio en silencio. A veces, hay quee dejar que fluya y tarde o temprano, todo se sabe", lanzó Lucas Bertero, el periodista que actualmente trabaja en Entrometidos en la tarde por Net TV. Su salida se dio en 2022 y de acuerdo a información filtrada en el mundo de la farándula fue por los cruces al aire que mantuvieron ambos. "Creías que lo que me hiciste era gratis? No, no lo va a ser. Te metiste con el pan de mi hijo, y eso no se olvida jamás", añadió filoso.

El posteo en sus redes sociales despertó todo tipo de reacciones y prometió hablar más del tema próximamente. "¿Hasta cuándo vamos a dejar que con un 'poder berreta' te dejen sin trabajo, te maltraten, te acosen? Llegará el día en que pueda hablar y contarles. El verdadero motivo de mi salida de Intrusos. La gran verdad", sostuvo Bertero. Por el momento, Flor de la V no respondió a los comentarios de su excompañero, pero se maneja un clima de máxima tensión en el espectáculo. "Pudiste dejarme en la calle, mandar a bajar notas mías y más cuestiones, pero jamás vas a poder sacarme la libertad. Jamás. Cuando esté preparado para hablar, todos van a saber quién sos definitivamente", concluyó.

Marixa Balli expuso lo peor sobre Flor de la V: "Cambió mucho"

Marixa Balli es una reconocida panelista que durante las últimas horas se vio involucrada en una polémica con Florencia de la V. Tras varias denuncias que la conductora de Intrusos (América TV) recibió por parte de colegas del mundo del periodismo, quienes cuestionaron sus manejos en el ámbito laboral, la "angelita" se metió en el escándalo y reveló el mal que momento que vivió en carne propia con De la V, en la época en la que ambas trabajaban como vedettes.

"Yo trabajé mucho con Flor en teatro. Yo la preparé la primera vez cuando se enfermó Cris Miró. Fue con la primer vedette que se encontró en su vida", recordó la panelista de Ángel de Brito. Y explicó que "no querían un reemplazo para Cris Miró, pero como no había mucha expectativa de que se recuperara rápido", 'El Teto' Medina llamó a De la V para reemplazarla.

"La traen y yo me quedo en el escenario, yo siempre profesional poniendo la cara al pedo... Bueno, la preparé, la entrené para hacer el mismo papel de Cris Miró. Era muy copada en ese momento, pero después conmigo cambió mucho", aseguró Marixa. Luego, procedió a contar el extraño episodio que vivió con la conductora.

"Una vez me hizo bajar de un escenario, yo hacía muchas conducciones en mi época de bailanta. Venía Flor con su tema musical y cuestión que pasan los cantantes de movida tropical, cuando llega el momento de presentarla y me ve, se shockea y dice 'no, no, yo no subo, no canto si ella está, que se corra del escenario'", detalló. Hasta el día de hoy, nunca supo los motivos de su actitud.