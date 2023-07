Telefe tomó una sorprendente decisión con A La Barbarossa

El canal tomó una impactante decisión con el programa conducido por Georgina Barbarossa. Los motivos que llevaron a los directivos a tomar la decisión.

A La Barbarossa se convirtió en uno de los pilares de la programación de Telefe. El ciclo conducido por Georgina Barbarossa domina las mañanas de la televisión y las directivos de la señal tomaron una decisión que descolocó a los televidentes.

Georgina Barbarossa encabeza el equipo que durante la semana, de 9:30 a 11:30, se encarga de animar la pantalla de la señal propiedad de Viacom. Pero las autoridades prescindieron de la conductora para el programa especial que se apoderó de las tardes del domingo.

Pía Shaw y Noe Antonelli fueron las elegidas para hacerse cargo A La Barbarossa Especial. El formato comenzó la semana pasada para repasar los mejores momentos de los premios Martin Fierro.

El formato tuvo una gran aceptación en el público, por lo que en Telefe decidieron darle continuidad. Así los confirmó Laura Ubfal en su portal. De esta forma, A La Barbarosa tendrá una edición todos los domingos luego de La Peña de Morfi a partir de las 16:30 hs.

Será un programa de entretenimiento, con entrevistas a famosos, centrándose en las historias de las figuras del espectáculo, pero sin poner foco a las noticias faranduleras. De más está decir que Georgina no es de la partida porque se quedó definitivamente con el lugar de Jey Mammón en la Peña.

Este domingo los invitados serán: Sol Pérez, que contará todos los detalles de su boda con Guido Mazzoni; Roberto Moldavsky y su hijo Eial, y Betiana Blum para hablar sobre la obra de teatro Coqueluche que hará su estreno el 16 de agosto. Además, tendrá un cierre musical con Bandana.

La revelación de Georgina Barbarossa que descolocó a Alfa

Georgina Barbarossa y "Alfa" demostraron tener muy buena química como dupla en la televisión, por lo que la conductora de no se priva de tener como panelista o movilero al exparticipante de Gran Hermano que actualmente integra el equipo de Polémica en el bar. Y durante un chistoso móvil desde un lavadero de autos, la conductora arrinconó a Walter Santiago y le hizo una pregunta que lo descolocó por completo.

Todo empezó cuando Alfa hacía un móvil con Robertito Funes Ugarte desde un lavadero de autos y tanto Barbarossa como sus panelistas aprovecharon a sacar el tema de los rumores que circularon hace días e indicaban que Delfina Wagner, pareja del veterano, estaba embarazada. “Le tuve que escribir a Alfa, porque se decía que estaba esperando un hijo, que su mujer estaba embarazada”, exclamó Pía Shaw abriendo el ida y vuelta.

“Sí, me escribió Pía desesperada. Me decía que iba a ser tía ¡Está loca!”, remarcó Alfa en referencia al tema que provocó un revuelo mediático. Picante, Barbarossa aprovechó el momento y disparó: “¿Te gustaría tener otro hijito?”. Sorprendido por la pregunta, el amigo de El Mago Sin Dientes se apuró a decir: “¡No, no, no estoy en edad, no!”.

“¡Bueno, no estás en edad para tantas cosas y las seguís haciendo”, lo chicaneó la conductora, destrabando las risas de todo su equipo. Tras el latigazo de Georgina, "Alfa" se explayó: “A mí siempre me gustó ser un padre joven, no me gusta ser un padre grande. Pero no, ni lo hablamos con Delfina”.