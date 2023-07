La revelación de Georgina Barbarossa que descolocó a Alfa: "Embarazada"

La conductora de A la Barbarossa arrinconó al exparticipante de Gran Hermano con una incómoda revelación que lo dejó atónito.

Georgina Barbarossa y "Alfa" demostraron tener muy buena química como dupla en la televisión, por lo que la conductora de A la Barbarossa (Telefe) no se priva de tener como panelista o movilero al exparticipante de Gran Hermano que actualmente integra el equipo de Polémica en el bar (América TV). Y durante un chistoso móvil desde un lavadero de autos, la conductora arrinconó a Walter "Alfa" Santiago y le hizo una pregunta que lo descolocó por completo.

Todo empezó mientras Alfa hacía un móvil con Robertito Funes Ugarte desde un lavadero de autos y tanto Barbarossa como sus panelistas aprovecharon a sacar el tema de los rumores que circularon hace días e indicaban que Delfina Wagner, pareja del veterano, estaba embarazada. “Le tuve que escribir a Alfa, porque se decía que estaba esperando un hijo, que su mujer estaba embarazada”, exclamó Pía Shaw abriendo el ida y vuelta.

“Sí, me escribió Pía desesperada. Me decía que iba a ser tía ¡Está loca!”, remarcó Alfa en referencia al tema que provocó un revuelo mediático. Picante, Barbarossa aprovechó el momento y disparó: “¿Te gustaría tener otro hijito?”. Sorprendido por la pregunta, el amigo de El Mago Sin Dientes se apuró a decir: “¡No, no, no estoy en edad, no!”.

“¡Bueno, no estás en edad para tantas cosas y las seguís haciendo”, lo chicaneó la conductora, destrabando las risas de todo su equipo. Tras el latigazo de Georgina, "Alfa" se explayó: “A mí siempre me gustó ser un padre joven, no me gusta ser un padre grande. Pero no, ni lo hablamos con Delfina”.

Días atrás, la novia de "Alfa" salió a desmentir los rumores que se hicieron virales en las redes sociales y apuntaban a un supuesto embarazo en la pareja, y lanzó: “Realmente no está en mis planes y no sé si sería buena mamá, soy muy joven”.

El impensado coqueteo de Nancy Pazos con "Alfa": "Hay que hacer el amor"

Georgina: "Nancy, ¿vas a llevarlo hoy?"

Nancy: "Hoy me tengo que ir a arreglar el diente, chicos. La carilla. Voy a ir hoy, más tarde"

Noe Antonelli: "Te ponés colorada, Nancy. No sé qué te pasa"

Nancy: "Bueno, voy a ir, pero mañana. Quedate hasta mañana, Alfa"

Alfa: "Te espero hasta mañana"

Robertito: "Decí la verdad. ¿Te gusta Nancy?"

Pía Shaw: "Sí, se calienta"

Alfa: "Tiene sex appeal"

Nancy Pazos: "Sí, igual estoy con mucha ansiedad por lo de mi mudanza y no me entran los pantalones"

Alfa: "Hay que hacer el amor. Cada vez que hacés el amor bajás 2500 calorías"

Nancy: "Tenés razón"