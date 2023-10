Susana Roccasalvo contó lo que nadie sabía de su romance con un famoso: "Magia"

La conductora de Implacables habló como nunca de su última relación amorosa. Quién es el famoso que estuvo de novio con Susana Roccasalvo.

Susana Roccasalvo es una de las periodistas de espectáculos que más conoce al medio y a sus protagonistas. Desde que comenzó su carrera en la década del '90, todos los chismes de la farándula pasaron por sus programas. Sin embargo, su vida privada siempre la mantuvo bajo un gran hermetismo. De hecho, recién ahora se animó a contar detalles sobre su romance con un famoso director.

La conductora de Intratables concedió una extensa entrevista y habló por primera vez del romance clandestino que la tuvo como protagonista. El noviazgo se hizo público a principios de este año y de cierta forma, según afirmó la periodista, le terminó jugando en contra.

"Fue la relación más divertida que tuve", aseguró Roccasalvo al referirse a Ariel Del Mastro, director teatral e hijo de Nacha Guevara. Ese vínculo nació durante la pandemia y se extendió durante casi tres años. Además, reveló que pese a compartir ambiente laboral nunca se habían cruzado hasta el día en que se dio el flechazo.

"Siempre he sido admiradora de su talento. Habíamos tenido una entrevista por Zoom en épocas de pandemia, pero no nos conocíamos personalmente", contó la figura de El Nueve, en diálogo con Infobae. Y reveló que la atracción fue inmediata cuando visitó su programa: "La producción lo hizo entrar por detrás de mí y lo vi recién cuando me ubiqué en el escritorio. Lo saludé con puños y le dije: ‘¡Por fin, después de 30 años de carrera!'".

Pese a la química inmediata, la primera cita no fue rápida, y tuvieron largas charlas por teléfono. "Fue en un restaurante muy caro, muy lindo y muy natural de Palermo Hollywood", recordó sobre el primer encuentro. Y desde entonces, se mantuvieron en la clandestinidad: "De ahí en más, todo transcurrió entre su departamento y el mío. En definitiva, el mejor de nuestros planes siempre fue estar juntos, aunque ocultándonos durante el año que duró la relación".

"Al principio a ninguno de los dos nos interesaba compartir con nadie lo que estaba pasándonos. Elegimos que todo transcurra en silencio", explicó Susana. Pero finalmente, el romance salió a la luz: "Hubo alguien de un entorno que compartimos que, con su cuota de maldad, se encargó de hacer correr la información un tiempo antes de que estuviésemos listos. Y cuando finalmente lo blanqueé públicamente (a comienzos de 2023), el vínculo ya estaba un tanto deteriorado de mi parte. Así fue que planteé la ruptura que se dio un par de meses después".

Sobre el motivo de la separación, la conductora de Implacables aseguró que la razón principal fue que no lograban coincidir con sus horarios: "Si bien Ariel y yo pertenecemos al mundo del espectáculo, la televisión y el teatro no matchean. Los horarios jamás coinciden. Y mucho menos cuando viajar me es tan necesario. Finalmente no logramos encontrar un punto de equilibrio en la pareja. Ya todo había dejado de cerrarme. En esas cosas de la diaria me di cuenta de que ese modo no era para mí y que llevarlo adelante, en el futuro, se convertiría en un peso", precisó.

"Con él y esa clandestinidad, volví a vivir mi adolescencia", remarcó la locutora. Y planteó: "A mí nunca me gustaron los hombres del medio, al menos para pensarlos como compañeros o parejas. Pero no sé, hay cosas que no pueden teorizarse. Somos dos personas que debían conocerse. La magia simplemente se dio y tiró por la borda todos mis prejuicios. Y estoy muy contenta de habérmelo permitido, sentido y disfrutado".

Además, subrayó que le guarda mucho cariño y admiración, pero dejó de hablar de él en el reportaje porque no le gusta aparecer en los medios. "A estos muchachos tan inteligentes, no les cae en gracia este tipo de exposición. Los genios son así: luz por un lado y oscuridad, en el buen sentido de la palabra, por el otro", concluyó.

Susana Roccasalvo vivió un tenso momento al aire con una incómoda pregunta

Susana Roccasalvo volvió a Implacables, ciclo que conduce por El Nueve, el último fin de semana luego de sus vacaciones en Europa y recibió un fuerte reclamo por parte de sus compañeros. La famosa periodista quedó expuesta luego de una picante pregunta que la tomó totalmente desprevenida.

Tras poco más de tres semanas de descanso, Roccasalvo retomó el ruedo y volvió a la conducción de su ciclo de espectáculos. Durante su ausencia, fue Daniel Gómez Rinaldi quien tomó las riendas del programa, pero ahora que Susana volvió aprovechó para hacerle una comprometedora pregunta a su compañera.

"Escuchame, vos volviste de Europa. ¿Vos te operaste toda?", fue la consulta que le hizo a la conductora. Ante esta incómoda pregunta, la presentadora explicó la verdad detrás de los rumores. “¡No! ¡Vine con más kilos! Yo la pasé bomba, no sé dónde estaba la luna o el sol", contó.

Luego, sumó: "Me tengo que cuidar un poquito. Porque la verdad, en el viaje, la focaccia, la mortadela, todas esas cosas tan ricas que a mí me gustan. ¡Le di!". Sin embargo, Roccasalvo aseguró que se enfocó en pasarla bien y no se restringió de ninguna comida durante su viaje.