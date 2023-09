Susana Roccasalvo dejó Implacables: los motivos de su ausencia

La periodista no fue a su ciclo habitual de espectáculos y generó preocupación entre sus seguidores. Qué le pasó.

Este primer fin de semana de septiembre, Susana Roccasalvo sorprendió al ausentarse de Implacables, ciclo de espectáculos que conduce en El Nueve hace varios años. Su falta generó gran preocupación entre los televidentes habituales del ciclo, motivo por el que sus compañeros tuvieron que explicar qué había sucedido.

En lugar de Roccasalvo, Daniel Gómez Rinaldi tomó el rol de conductor. Sin embargo, antes de empezar con los contenidos planeados para el día, se tomó unos minutos para explicar los motivos por los que la periodista dejó Implacables de forma inesperada a semanas de haberse ausentado por una fuerte gripe.

"Le mandamos un beso gigante a Susana que se tomó unos días de descanso, ya está por venir, así que, seguramente, la semana próxima volverá”, empezó por decir Rinaldi. De este modo, llevó tranquilidad sobre el tema y dejó en claro que Roccasalvo solo se tomó unas vacaciones para reponer energía.

Desde su cuenta de Instagram, la conductora amplió la información y mostró a dónde había viajado. "Así comenzó mi descanso después de un año intenso para mí! En un pueblito del norte de Italia, Palmanova", sentenció la conductora.

Susana Roccasalvo explotó contra una figura de Telefe: "Apáguenle el micrófono"

La periodista Susana Roccasalvo volvió a desatar su ira al aire y esta vez la perjudicada fue una de las figuras más queridas de Telefe. "Apáguenle el micrófono", vociferó la conductora en su fuerte crítica a uno de los programas del canal.

En Implacables (El Nueve), Roccasalvo y sus panelistas analizaron la primera semana de Got Talent Argentina y la conductora no fue nada benevolente en su valoración del show. “Me gusta el formato, me gusta Lizy Tagliani…también la sorpresa. Me encantó una chica que hizo un cuadro que no se entendía bien qué era, pero después tiró un balde de brillo y apareció Marilyn Monroe. También una chiquita que cantó opera divino, otra con unas telas. La verdad es que lo estuve viendo”, comentó Roccasalvo, en un tono ácido.

“¡El jurado! Empiecen a guionar a dos personas de ese jurado. Un hombre y una mujer. Me parecen que están flojos, un poquito de vocabulario, de orientación de lo que quieren decir. Flor Peña sí está maravillosa”, sumó, abriendo el juego a que su panel mencionara a "La Joaqui" como una de las figuras con más falencias en el juego.

En ese momento Roccasalvo desató su ira contra la cantante argentina y sentenció: “Apáguenle el micrófono. Me van a hacer pelear con los únicos amigos que me están quedando en este medio, que son los de Telefe”.