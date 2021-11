Susana Giménez publicó un video privado sin querer y causó polémica en las redes

La celebridad demostró su mala relación con las redes sociales una vez más.

Susana Giménez compartió un irrisorio video en su cuenta de Instagram y descolocó a sus millones de seguidores. Una vez más, la icónica conductora de Telefe demostró las escasas habilidades que tiene a la hora de interactuar en las redes sociales.

Después de varias oportunidades en que su desconocimiento sobre los manejos del mundo cibernético, la diva de los teléfonos subió un video desde el asiento de acompañante de un auto, donde lo único que se veía era una parte del coche y su pierna. Para fortuna de la madre de Mercedes Sarrabayrouse, en el audio del video no puede detectarse ninguna conversación comprometedora. De hecho, el metraje solo tiene unos pocos segundos de duración.

Este hecho se produjo en medio de los preparativos de Susana para su entrevista con Wanda Nara en Europa, que ya es anunciada en los comerciales de Telefe como la entrevista del año, tras el escándalo de la botinera con Wanda Nara y "La China" Suárez.

Hace tiempo, Giménez subió una foto de su cara y quedó en evidencia su completo desconocimiento sobre lo que estaba haciendo. Sin lugar a dudas, la suerte acompaña a la actriz en su mala relación con las redes sociales y nunca se reveló nada que no hubiera querido por una equivocación. Por supuesto que la historia fue borrada a los pocos minutos de haberse publicado, seguramente por su community manager.

Susana Giménez sobre su experiencia con el coronavirus

"Estoy muy bien ahora, por suerte, pero mi Covid fue muy malo, muy grave, nunca me imaginé que sería así. Mi hija lo tuvo al mismo tiempo que yo y no le pasó nada. Yo tuve una neumonía bilateral, fue horrible. Creo que jamás uno se imagina lo horrible que es y las secuelas que deja", expresó hace algunos meses Susana Giménez, en diálogo con Cristina Pérez y Rodolfo Barili.

La celebridad continuó su descargo y se refirió a cuán traumático fue el proceso que vivió por el pandémico virus: "El peor miedo que tuve fue morirme, el segundo que me entubaran. No tenía ganas de morirme en ese momento. Además me aterrorizaba que me pudiera entubar, pedí que si tenían que hacerlo me dejaran ir porque no iba aguantarlo.Fue lo que le pasó a mi maquillador y no lo aguantó. Te agarra terror porque estás solo en un cuarto. Yo lloraba por todo”.