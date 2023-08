Sufre Adrián Suar: dos figuras se alejan de El Trece

El Trece sigue moviendo su grilla en busca de mejores números de rating y revelan que dos figuras se alejan del canal.

Adrián Suar sufre mientras sigue la sangría en El Trece luego de que se conociera que dos figuras del canal se alejarían del mismo en el corto plazo. "Semanas incómodas, de incertidumbre", aseguró uno de los integrantes de un programa de la señal que pronto dejará el aire para darle paso a la vuelta de nada menos que Fabián Doman a la pantalla.

La batalla por el rating mantiene en vilo constantemente a todos los directivos de los principales canales durante todo el año. En ese sentido, Adrián Suar es uno de los que más sigue el tema, ya que El Trece viene perdiendo casi sistemáticamente contra Telefe desde hace ya un buen tiempo, por lo que los movimientos en la grilla de la señal del Grupo Clarín son constantes.

En los últimos días, El Destape confirmó que Fabián Doman volverá a la pantalla de El Trece para retomar la conducción del ciclo que dejó al ganar la presidencia de Independiente. Para eso, el "Negro" González Oro dejará Nosotros a la mañana, en medio del fuerte enfrentamiento que protagonizó con Cinthia Fernández, quien no duda en apuntar contra el histórico conductor cada vez que puede.

Pero además, también en las últimas horas se supo que dos panelistas se alejan del mismo programa. Por un lado, Juan Etchegoyen reveló en sus redes sociales que no formará parte del programa que vendrá tras el final de Nosotros a la mañana y aseguró: "Fueron semanas incómodas, de incertidumbre, no sabiendo qué pasaba con el programa y recién hoy puedo contarlo". "Me enteré que el programa terminaba a través de la tele, lo que me pareció extraño. Recién hoy me lo confirmaron a mí", le contó el periodista a DiarioShow.

Publicación de Juan Etchegoyen en Instagram.

Por otro lado, también se especuló con que una de las panelistas del programa que tendrá la conducción de Fabián Doman -para el que habrá nueva escenografía y nombre- sería Graciela Alfano. En caso de llegar la diva, quien no tendría lugar sería Cinthia Fernández, ya que no tienen una buena relación, según reveló Laura Ubfal. De todos modos, la misma periodista confirmó que Alfano no formará parte del nuevo programa de Doman, dado que habría pedido una cifra que no cerraba para el presupuesto del ciclo.

Chau al Negro González Oro: El Trece ya tiene a su reemplazo antes de que llegue Doman

Oscar "El Negro" González Oro se despidió de la fugaz conducción que hizo en el magazine matutino Nosotros a la mañana tras la salida de Joaquín "El Pollo" Álvarez. La producción del programa se enteró en el transcurso de la mañana del jueves 3 de agosto y según pudo consultar El Destape, ya tienen al reemplazante a la espera de que arribe Fabián Doman a El Trece.

En medio de algunas situaciones tensas vividas en el programa, entre ellas con Cinthia Fernández, "El Negro" González Oro abandonó Nosotros a la mañana. La noticia sorprendió al mundo del espectáculo por haber renunciado repentinamente pero esto no fue así, ya que tenía pautado trabajar hasta el viernes 4 de agosto.

Al periodista de 71 años le habían ofrecido continuar por una semana más hasta el desembarco de Fabián Doman, el conductor titular que esperan en El Trece el lunes 14 de agosto. Ante la negativa, desde el canal buscan a su reemplazante lo antes posible teniendo en cuenta que la conducción está acéfala.

Fuentes de El Destape indican que seguramente tomen la decisión de que alguien del equipo ocupe ese lugar previo a la llegada de Doman. Lo más probable es que sea Mariel Di Lenarda, la panelista que ya condujo Nosotros a la mañana ni bien se fue "El Pollo" Álvarez.