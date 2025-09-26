Sorpresivo mensaje de Edith Hermida sobre Beto Casella: "Atrás de la plata"

Edith Hermida habló sobre su futuro profesional.

Mientras crecen los rumores sobre el posible pase de Beto Casella a otro canal, Edith Hermida dejó en claro que su decisión profesional no estará atada a la señal sino a la oferta económica que reciba. En diálogo con Ya fue todo (Jotax), la histórica panelista de Bendita fue tajante al hablar de su futuro si el conductor finalmente se muda de Canal 9.

“Todo depende de la plata, yo voy atrás de la plata, soy así. Lo amo a Beto, lo quiero, todo bien con él. Si me dicen que me quede a conducir Bendita, es lo mismo: todo depende de la plata”, aseguró sin rodeos, dejando en evidencia que la cuestión salarial será clave a la hora de decidir su próximo paso.

Los trascendidos sobre el pase de Casella a América se intensificaron en las últimas semanas, aunque él mismo aclaró a Revista Pronto que tiene contrato con El Nueve por un tiempo más. Incluso, Ángel de Brito se animó a confirmar en redes que la mudanza estaría encaminada, generando aún más expectativas sobre la continuidad de su clásico programa.

Beto Casella habló de su posible salida de El Nueve

En su programa Nadie nos Para (Rock & Pop) y durante la entrega de los Martín Fierro de Radio 2025, Beto Casella admitió que cada septiembre recibe propuestas de otros canales: “Todos los años en septiembre los canales empiezan a tantearnos. Nos hacen ofertas para que Bendita se vaya del Nueve. Yo me junto por cortesía, siempre almorzamos, tomamos café… pero este año les estoy prestando mucha más atención”.