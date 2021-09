Sorpresiva revelación de Sabrina Rojas tras separarse de Luciano Castro: "El amor de mi vida"

La actriz se sinceró sobre sus sentimientos hacia su ex marido y quedó expuesta. Sabrina Rojas y Luciano Castro estuvieron casados durante cinco años.

Sabrina Rojas se refirió a sus sentimientos por Luciano Castro y lanzó un acto fallido que reveló cuán importante fue el actor en su vida. La celebridad abrió su corazón y señaló cómo transita la separación del padre de sus hijos, cuáles son sus expectativas ante su nueva relación con el Tucu López y cuál es el rol de Castro en su vida.

“Para mí fue el amor de mi vida... Es el papá de mis hijos y yo lo amo. La familia no se corta. Creo que las personas que estén con nosotros, van a entender que esa dinámica va a ser así. Pero creo que para poder convivir como convivimos es porque el vínculo de pareja se cortó”, explicó Rojas, en Los Ángeles de la Mañana, cuando se refirió a su vínculo y sus sentimientos para con Luciano Castro, con quien se casó en 2016.

La actriz de Desnudos continuó su relato en alusión a cómo se dio la ruptura con el padre de sus hijos y aseguró que no fue de un día para el otro: “Tuvimos muchas crisis, pero no nos pudimos separar porque nos amamos profundamente. Después todo se va gastando. Yo siento que la relación que hoy podemos tener con Lu es porque nos amamos mucho como personas. Ya no tenemos el amor de pareja”.

La palabra de Luciano Castro ante la nueva relación de Sabrina Rojas

Luciano Castro se refirió al presente amoroso de Sabrina Rojas, en diálogo con Implacables, y expresó: “Me pongo contento porque si Sabri está contenta yo también y si mis hijos también es un golazo. Es raro ver a una persona que estuvo con vos tanto tiempo con otra, pero no pasa nada sentimental. Aparte yo ya lo sabía mucho antes que todos ustedes”.

“Cuando Sabrina habló con Ángel de Brito y le contó, ya estábamos separados hace un montón y si te pones un poquito más analítico, hicimos un trabajo enorme de muchos años para estar hoy como estamos. Eso que dicen ‘qué copados, qué superados’ no es tan así, hay que trabajarlo”, siguió Castro, en alusión a cuánto tiempo antes del anuncio público se había dado la separación.

Además, Rojas y su ex marido protagonizan la obra de teatro Desnudos, por lo que tienen contacto diario. Al respecto, el actor enunció: “Ya estábamos por estrenar y se postuló de vuelta, siempre entendiendo la situación pandémica que estamos atravesando, es todo inevitable. Y después, la cantidad de gente que ha vuelto a trabajar. Ya estamos en un lugar importantísimo, ni hablar de cómo estábamos hace un año así que contentos”.