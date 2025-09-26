Sorpresa en la televisión: se casó una figura de TN

Una grata sorpresa ha dejado sin palabras al mundo de la televisión, especialmente a TN, ya que dos de los periodistas de su señal han contraido matrimonio. Se trata de una de sus figuras, que a través de sus redes sociales reveló que ya habían consumado el grato suceso y podían denominarse mutuamente "marido y mujer".

Y nos estamos refiriendo a Manu Jove. El hombre que además de estar en el mencionado canal también es columnista en Blender, publicó en su cuenta de X un video casándose con Agustina López, también trabajadora de prensa particularmente en TN de Noche, aunque en internet se dedica a hablar sobre la crisis climática y el medio ambiente.

"Desde hoy formal y legalmente casados", fue el posteo de él en lo que alguna vez fue Twitter. "Muchas gracias a todos por los lindos masajes y saludos. Gracias a los amigos y la familia por estar siempre, y al amor de mi vida por regalarme la mejor compañía jamás soñada", completó, en una leyenda que antecede al emotivo video. Allí disfrutan del momento que viven, consumando todo con un tierno beso y los aplausos de quienes los acompañan.

Manu Jove y su plática con La Charlita de El Destape

Manu Jove en La Charlita de El Destape.

A principios de agosto, Manu Jove había conversado en La Charlita y se refirió a su postura política. "En el 2019 lo voté a Alberto. En el balotaje lo voté a Sergio Massa", manifestó, aunque reconoció que aquello lo hizo "con ganas absolutas de votar en blanco".

"Yo estaba convencido de que Massa tenía que perder, que el gobierno del Frente de Todos fue una experiencia nefasta. Le tenía mucho miedo a lo que Milei podía ser. Quizás parte de esa campaña del miedo", sumó. Finalmente, reconoció: "Milei como presidente es mucho mejor de lo que yo pensé que podía llegar a ser".